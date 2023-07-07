Алгоритмы «Яндекс Музыки» будут проверять песни на взрослый и чувствительный контент

По новым правилам будут определять контент для взрослых и маркировать его соответствующим значком Explicit. В детском режиме такие композиции станут недоступными. Также система будет находить контент на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей. Подобный контент в зависимости от его характера могут отметить специальными значками, указывающими на ограничение по возрасту, исключить из рекомендаций или удалить с сервиса.