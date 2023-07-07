Алгоритмы «Яндекс Музыки» будут проверять песни на взрослый и чувствительный контент

«Яндекс Музыка» вместе с Ассоциацией музыкальной индустрии (АМИ) введет новые правила размещения контента на платформе. Загружаемые на «Яндекс Музыку» композиции сперва будут проверяться специальными алгоритмами, а затем вручную модераторами. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
По новым правилам будут определять контент для взрослых и маркировать его соответствующим значком Explicit. В детском режиме такие композиции станут недоступными. Также система будет находить контент на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей. Подобный контент в зависимости от его характера могут отметить специальными значками, указывающими на ограничение по возрасту, исключить из рекомендаций или удалить с сервиса.
Правообладатели, чей контент признают нарушающим правила, смогут либо внести в него изменения и загрузить заново, либо оспорить решение. «Яндекс Музыка» планирует публично отчитываться о мерах по созданию комфортной среды.
Компания также надеется, что разработанные ею вместе с АМИ правила внедрят и другие музыкальные сервисы. Для этого был создан экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. Вскоре он разработает методологию для применения этих рекомендаций, а затем будет консультировать сервисы по сложным случаям.
«Комфорт и безопасность наших пользователей для нас столь же важны, как и свобода творчества, поэтому мы решили первыми использовать эти рекомендации», — заявила руководительница «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.
Генеральный директор АМИ отметил, что контентная политика есть у музыкальных сервисов по всему миру. «При создании таких рекомендаций важно соблюдать баланс между интересами и комфортом слушателей и возможностью самовыражения артистов», — добавил он.
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что если правила окажутся эффективными, то «законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций». Он считает, что «гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические „стишки“».
5 июля Роскомнадзор составил протокол об ЛГБТ-пропаганде на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского. В пресс-службе «Кинопоиска» сказали, что речь идет о штрафе из‑за демонстрации ЛГБТ-отношений несовершеннолетним и неправильной маркировки фильмов на платформе. С 2016 года Савиновский руководит отделом медиасервисов «Яндекса», который занимается развитием «Кинопоиска», «Яндекс Музыки» и «Яндекс Плюса».