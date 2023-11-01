«Аэрофлот» назвал самолет в честь первого министра юстиции Гавриила Державина

«Аэрофлот» присвоил имя государственного деятеля и российского поэта Гавриила Державина самолету Boeing 737-900. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Презентация лайнера прошла в одном из новейших ангарных комплексов «Аэрофлот Техникс» на территории аэропорта Шереметьево. В мероприятии участвовали министр транспорта Геннадий Савельев, глава Минюста Константин Чуйченко, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко и другие гости.
«Наша гражданская авиация в этом году отмечает свое 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей — это проявление уважения к памяти наших соотечественников», — заявил Геннадий Савельев.
«Мы искренне гордимся быть частью великой страны со славной историей и вековыми устоями и передаем эти эмоции нашим пассажирам. Сегодня в парке авиакомпании летают воздушные суда, названные в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков. С нетерпением ждем в „Аэрофлоте“ новейшие российские самолеты, которые позволят нам увековечить на борту новые имена наших прославленных соотечественников», — отметил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Именной лайнер с бортовым номером RA-73485 эксплуатируется дочерней авиакомпанией «Россия», позже его передадут «Аэрофлоту». Ближайший рейс самолета пройдет по маршруту Москва — Калининград — Москва.
Имя Державина присвоили воздушному судну в рамках концепции «Аэрофлота» — все его лайнеры названы в честь великих людей России. В авиапарке компании два Boeing 737-900 — «Г.Р. Державин» и «В.В. Жириновский». Они поступили в эксплуатацию в этом году.
У таких самолетов самый длинный фюзеляж в семействе Boeing 737 Next Generation. Они оснащены салоном Sky Interior на 215 кресел в монокомпоновке. В дизайне интерьера используются округлые линии и спокойные светлые цвета. Обшивка выполнена из шумопоглощающих материалов, а увеличенные иллюминаторы обеспечивают хороший обзор.
В сентябре «Аэрофлот» подвел итоги второго финала всероссийского конкурса шеф-поваров «SU-шеф». Блюда четырех победителей появятся в меню пассажиров бизнес-класса.