«Аэрофлот» назвал самолет в честь первого министра юстиции Гавриила Державина

«Мы искренне гордимся быть частью великой страны со славной историей и вековыми устоями и передаем эти эмоции нашим пассажирам. Сегодня в парке авиакомпании летают воздушные суда, названные в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков. С нетерпением ждем в „Аэрофлоте“ новейшие российские самолеты, которые позволят нам увековечить на борту новые имена наших прославленных соотечественников», — отметил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.