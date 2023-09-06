Названы победители конкурса шеф-поваров «SU-шеф». Их блюда появятся в самолетах «Аэрофлота»

«Аэрофлот» подвел итоги второго финала всероссийского конкурса шеф-поваров «SU-шеф», рассказали представители авиаперевозчика «Афише Daily». Четыре победителя приготовят блюда для меню пассажиров бизнес-класса, они появятся на бортах компании в декабре.
Гастрономическое состязание провели 5 сентября в московском ресторане Onest. Для конкурса финалисты подготовили холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри: основатель Российского ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru Александр Сысоев, шеф-повар ресторана Selfie Анатолий Казаков, шеф-повар Remy Kitchen Bakery Руслан Поляков, шеф-повар ресторанов «Жирок» и «Северяне» и обладатель рекомендации Michelin Георгий Троян.
Также в дегустации приняли участие топ-менеджеры перевозчика: первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности Михаил Федосов и директор департамента управления качеством продукта Михаил Сафаров.
Первое место занял бренд-шеф петербургского ресторана Mon chouchou Дмитрий Решетников. Следом за ним — шеф-повар ресторана Red Wall Игорь Шиянов из Нижнего Новгорода. Тройку победителей замкнул шеф ресторана «Чешуя» Роман Чемеренко из Красноярска.
Приз зрительских симпатий от бренд-шефа ЗАО «Аэромар», поставщика бортового питания «Аэрофлота», получил московский шеф-повар Евгений Кузнецов из ресторана «Сибирьсибирь».
«Бортовая кухня — это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет — это приключение и предвкушение чего‑то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями. Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок», — делится впечатлениями Решетников.
Конкурс «SU-шеф» продолжил череду мероприятий в честь 100-летнего юбилея «Аэрофлота». Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню на «Фестивале в мегаполисах». Повара создали специальные кулинарные сеты, вдохновленные авиацией и ассоциирующиеся с путешествиями в бизнес-классе «Аэрофлота». Блюда можно было попробовать в 100 ресторанах Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Красноярска. 16 шеф-поваров «Фестиваля в мегаполисах», получивших лучшие оценки гурманов, пробились в финал «SU-шеф» в Москве.
Первый финал конкурса «SU-шеф» с участием восьми шефов состоялся этой весной. Кулинарные творения победителей — Сергея Гальцева (Санкт-Петербург), Хайяма Аминова (Красноярск), Вадима Горбанева (Сочи) и Вадима Борисихина (Екатеринбург) — уже представлены в меню бизнес-класса «Аэрофлота».