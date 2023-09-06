Названы победители конкурса шеф-поваров «SU-шеф». Их блюда появятся в самолетах «Аэрофлота»

«Бортовая кухня — это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет — это приключение и предвкушение чего‑то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями. Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок», — делится впечатлениями Решетников.