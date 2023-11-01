Британский словарь Collins Dictionary признал словом года AI («искусственный интеллект»)

Словом года британского словаря английского языка Collins Dictionary стала аббревиатура AI (он же artificial intelligence, или в переводе на русский язык «искусственный интеллект»). Об этом сообщается на официальном сайте словаря.
В Collins Dictionary отмечают, что моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ — это «следующая великая технологическая революция». Искусственный интеллект очень активно обсуждают в 2023 году, поэтому и число использований аббревиатуры AI высокое.
Среди других популярных слов 2023 года оказались nepo baby (так называют ребенка знаменитости, который идет по ее стопам и преуспевает), greedflation (деятельность компаний, которые хотят получить выгоду от инфляционного кризиса), ULEZ (зоны в Лондоне со сверхнизким уровнем выбросов автомобилей, куда не пускают водителей на неэкологичных машинах).
В прошлом году Collins Dictionary выбрал словом года permacrisis, образованное от permanent и crisis («постоянный» и «кризис»). Составители словаря говорят, что этот термин описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».