Британский словарь Collins Dictionary признал словом года AI («искусственный интеллект»)

Среди других популярных слов 2023 года оказались nepo baby (так называют ребенка знаменитости, который идет по ее стопам и преуспевает), greedflation (деятельность компаний, которые хотят получить выгоду от инфляционного кризиса), ULEZ (зоны в Лондоне со сверхнизким уровнем выбросов автомобилей, куда не пускают водителей на неэкологичных машинах).