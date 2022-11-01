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Permacrisis («постоянный кризис») — главное слово 2022 года по версии словаря Collins
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:08

Составители словаря английского языка Collins English Dictionary выбрали словом года permacrisis («постоянный кризис»). Этот термин описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности», отметили они.

На сайте Collins говорится, что к понятию permacrisis относятся продолжающиеся кризисы, с которыми сталкиваются Великобритания и весь мир: политическая нестабильность, боевые действия на территории Украины, изменение климата и рост стоимости жизни.

Шесть из десяти слов года в подборке Collins являются новыми, включая permacrisis. В десятку главных слов 2022 года вошли Kyiv («Киев»), partygate (название скандала вокруг вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии), Carolean (связано с новым королем Великобритании Карлом III), warm bank (в этом месте могут погреться те, кто не могут отапливать свое жилье), quiet quitting (выполнение работ в рамках договора — и не более).

Словом прошлого года словарь Collins выбрал NFT («невзаимозаменяемый токен»).

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