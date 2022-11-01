Шесть из десяти слов года в подборке Collins являются новыми, включая permacrisis. В десятку главных слов 2022 года вошли Kyiv («Киев»), partygate (название скандала вокруг вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии), Carolean (связано с новым королем Великобритании Карлом III), warm bank (в этом месте могут погреться те, кто не могут отапливать свое жилье), quiet quitting (выполнение работ в рамках договора — и не более).