Составители словаря английского языка Collins English Dictionary выбрали словом года permacrisis («постоянный кризис»). Этот термин описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности», отметили они.
На сайте Collins говорится, что к понятию permacrisis относятся продолжающиеся кризисы, с которыми сталкиваются Великобритания и весь мир: политическая нестабильность, боевые действия на территории Украины, изменение климата и рост стоимости жизни.
Шесть из десяти слов года в подборке Collins являются новыми, включая permacrisis. В десятку главных слов 2022 года вошли Kyiv («Киев»), partygate (название скандала вокруг вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии), Carolean (связано с новым королем Великобритании Карлом III), warm bank (в этом месте могут погреться те, кто не могут отапливать свое жилье), quiet quitting (выполнение работ в рамках договора — и не более).
Словом прошлого года словарь Collins выбрал NFT («невзаимозаменяемый токен»).