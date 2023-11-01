Голливудский инсайдер CanWeGetSomeToast пишет, что во второй части мультфильма «Головоломка» изменятся ключевые персонажи. Страх и Брезгливость, кажется, мы больше не увидим.
Основные изменения связаны с тем, что внутри главной героини стали главенствовать новые эмоции. Если в первой части Райли была ребенком, то в сиквеле она уже будет подростком с пубертатным периодом.
Новыми персонажами (они же — эмоции) станут Тревога, Смущение, Тоска и Зависть. Из первой «Головоломки» также вернутся Радость, Гнев и Печаль.
О том, что Pixar разрабатывает сиквел «Головоломки», рассказал креативный директор студии Пит Доктер в интервью Variety летом этого года.
По данным портала Puck News, продолжение «Головоломки» может превратиться в сериал. Детали предстоящего шоу и количество эпизодов неизвестны.
Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы. Но когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.