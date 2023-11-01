Реклама
Новости

В сиквеле «Головоломки» появятся новые эмоции — тревога, смущение, тоска и зависть

Виктория Шанина
Сегодня в 08:55

Голливудский инсайдер CanWeGetSomeToast пишет, что во второй части мультфильма «Головоломка» изменятся ключевые персонажи. Страх и Брезгливость, кажется, мы больше не увидим.

Основные изменения связаны с тем, что внутри главной героини стали главенствовать новые эмоции. Если в первой части Райли была ребенком, то в сиквеле она уже будет подростком с пубертатным периодом.

Новыми персонажами (они же — эмоции) станут Тревога, Смущение, Тоска и Зависть. Из первой «Головоломки» также вернутся Радость, Гнев и Печаль.

О том, что Pixar разрабатывает сиквел «Головоломки», рассказал креативный директор студии Пит Доктер в интервью Variety летом этого года.

По данным портала Puck News, продолжение «Головоломки» может превратиться в сериал. Детали предстоящего шоу и количество эпизодов неизвестны.

Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы. Но когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.

расскажите друзьям
люди
Пит Доктер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»