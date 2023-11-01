Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы. Но когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.