YouTube запретил просмотр видео с включенным блокировщиком рекламы

Пользователи с блокировщиками натыкаются на сообщение о том, что просмотр видео с ними невозможен, а вместе с ним предложение купить подписку Premium. Менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон заявил, что сервис начал предпринимать глобальные действия, направленные на то, чтобы побудить пользователей отказаться от блокировщиков рекламы.