YouTube запретил просмотр видео с включенным блокировщиком рекламы

YouTube начал запрещать пользователям просмотр видео со включенным блокировщиком рекламы. Об этом The Verge подтвердили в пресс-службе компании.
Пользователи с блокировщиками натыкаются на сообщение о том, что просмотр видео с ними невозможен, а вместе с ним предложение купить подписку Premium. Менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон заявил, что сервис начал предпринимать глобальные действия, направленные на то, чтобы побудить пользователей отказаться от блокировщиков рекламы.
По словам Лоутона, использование блокировщиков рекламы нарушает правила платформы, а реклама позволяет поддерживать авторов контента.
YouTube начал тестировать блокировку просмотра видео при включенном блокировщике рекламы. СМИ писали, что за последние годы YouTube увеличил количество рекламы на своей платформе, а 10 долларов за подписку Premium, с которой пропадает реклама и появляются новые функции, не каждый может себе позволить.