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YouTube тестирует запрет на просмотр видео с блокировщиком рекламы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:16

Видеосервис YouTube тестирует блокировку просмотра видео при включенном блокировщике рекламы, обратил внимание пользователь Reddit. При попытке просмотра ролика появляется предупреждение, что на YouTube запрещены блокировщики рекламы.

Сервис предлагает либо отключить блокировщик и посмотреть рекламный ролик, либо подписаться на YouTube Premium. Сколько пользователей сайта затронул этот эксперимент, неизвестно.

© Sazk100/Reddit

Сотрудник видеосервиса подтвердил команде модераторов сабреддита про YouTube, что пока это всего лишь «эксперимент». На данный момент YouTube только тестирует блокировщики рекламы.

9to5Google отметил, что за последние годы YouTube увеличил количество рекламы на своей платформе, а 10 долларов за подписку Premium, с которой пропадает реклама и появляются новые функции, не каждый может себе позволить.

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