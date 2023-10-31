Фрэнсис Лоуренс занимается разработкой «Константина-2» с Киану Ривзом. Создание приостановилось из‑за забастовки, но теперь работа возобновилась, передает Gamespot.
Лоуренс уже встречался с Ривзом, чтобы обсудить сиквел. «Киану, [американский режиссер, сценарист и продюсер] Акива Голдсман и я были на встречах и обсуждали, какой, по нашему мнению, будет история, и есть еще встречи, которые должны произойти. <…> Очень надеемся, что мы сможем сделать „Константина 2“ и сделать его настоящую версию с рейтингом R», — сказал автор оригинала.
В конце 2022 года Warner Bros. одобрила производство сиквела «Константина» после того, как Киану Ривз пришел на вечернее шоу Стивена Колберта и заявил о желании вернуться к роли, а зал его поддержал. Однако с персонажем Ривза были кое-какие проблемы. Права на героя принадлежат DC, вдобавок ко всему Warner Bros. хотела показать Константина сразу в других проектах. Лоренс сказал, что, несмотря на много «усложняющих факторов», желание снять сиквел было велико, поэтому ему оставалось лишь «заполучить какой‑либо контроль над персонажем».
Фильм «Константин: Повелитель тьмы», основанный на серии комиксов «Hellblazer», вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов сборы составили 230 млн.
В 2020 году Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма. Создатели картины поделились воспоминаниями о совместной работе и многочисленными идеями для сиквела.