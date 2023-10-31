В конце 2022 года Warner Bros. одобрила производство сиквела «Константина» после того, как Киану Ривз пришел на вечернее шоу Стивена Колберта и заявил о желании вернуться к роли, а зал его поддержал. Однако с персонажем Ривза были кое-какие проблемы. Права на героя принадлежат DC, вдобавок ко всему Warner Bros. хотела показать Константина сразу в других проектах. Лоренс сказал, что, несмотря на много «усложняющих факторов», желание снять сиквел было велико, поэтому ему оставалось лишь «заполучить какой‑либо контроль над персонажем».