Киану Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма

Актер Киану Ривз, режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Акива Голдсман собрались вместе в рамках ивента фестиваля Comic Con, который в этом году проходит онлайн из‑за пандемии коронавируса. Их встреча прошла в честь 15-летия фильма «Константин».
Создатели «Константина» поделились воспоминаниями о том, как они работали над фильмов, а также многочисленными идеями для его сиквела. «Мы хотели сделать продолжение с рейтингом R. Мы бы сделали сиквел хоть завтра», — сказал Голдсман. Однако продюсер признался, что студия Warner Bros. всегда считала фильм немного странным, поэтому продолжение так и не было снято.
Изначально «Константин» снимался с рейтингом PG-13 (не рекомендовано лицам до 13 лет), но американская киноассоциация присвоила картине рейтинг R (не рекомендовано лицам до 17 лет). Это расстроило создателей фильма, так как, если бы они знали об этом с самого начала, то могли бы сделать фильм еще более «взрослым».
Кроме того, во время онлайн-встречи режиссер Лоуренс показал реплику «священного дробовика», которым в фильме пользовался герой Киану Ривза.
Фильм «Константин: Повелитель тьмы», основанный на серии комиксов Hellblazer, вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларом, сборы составили 230 млн.