Киану Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма

Актер Киану Ривз, режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Акива Голдсман собрались вместе в рамках ивента фестиваля Comic Con, который в этом году проходит онлайн из‑за пандемии коронавируса. Их встреча прошла в честь 15-летия фильма «Константин».

Создатели «Константина» поделились воспоминаниями о том, как они работали над фильмов, а также многочисленными идеями для его сиквела. «Мы хотели сделать продолжение с рейтингом R. Мы бы сделали сиквел хоть завтра», — сказал Голдсман. Однако продюсер признался, что студия Warner Bros. всегда считала фильм немного странным, поэтому продолжение так и не было снято.