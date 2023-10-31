В Сочи реку Хероту переименуют в Хороту

Адлерский районный суд постановил переименовать сочинскую реку Хероту, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Водоем получит название Хорота, как этого требовало Сочинское географическое общество.
Дорожный указатель «р. Херота» превратился в достопримечательность, с которой часто фотографировались туристы. Однако в 2020 году его убрали, потому что СГО решило ее переименовать. Причиной депутаты тогда называли неоднократные обращения граждан и краеведов.
Впрочем, Росреестр не позволил внести соответствующее изменение, и обществу пришлось обратиться в суд, чтобы заставить ведомство внести историческое название реки Хороты в государственный каталог географических названий. Наконец, 31 октября его иск был удовлетворен.
В марте 2023 года указатель «р. Херота» вернулся на прежнее место до окончания тяжбы. После вердикта властям придется его поменять.
Вопрос о правильном наименовании водоема оброс мифами, есть предположение, что название Херота появилось из‑за Десятой роты, располагавшейся на ее берегу во времена Кавказской войны.
В то же время руководитель Российского государственного военно-исторического архива Александр Приютов пишет, что «на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота».
Его данные подтвердил старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов, по данным которого, на картах генерального штаба времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись военными чиновниками, четко читается название реки Хороты.