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В Госдуме предложили запрет на оскорбительные названия городов и поселков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

В Госдуму внесли законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов, сообщает ТАСС. В существующих законах запрещается только искажать названия.

К созданию законопроекта партию «Новые люди» подтолкнула жалоба жителей деревни Шалава Ярославской области, которые никак не могут сменить название. «Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово», — рассказал соавтор проекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Авторы законопроекта хотят не только запретить подобные названия, но и дать возможность местным жителям самим инициировать переименования на муниципальном уровне в обход регионального. «В таких населенных пунктах живут тысячи людей», — пояснил Даванков.

В качестве примера парламентарии также приводят села Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Шалава (Ярославская область), Пуково (Тверская область), Мусорка (Самарская область), Попки (Псковская область) и Бухалово (деревни с таким названием находятся в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).

Однако с законодателями не согласился глава администрации Великосельского поселения, в которое входит село Шалава, Виталий Водопьянов. Он заявил об отсутствии какой‑либо травли, а также пожеланий местных жителей по поводу смены названия.

В 2019 году село Мутный Материк в Коми выиграло в голосовании Tutu.ru за звание населенного пункта с самым веселым названием в РФ. Два года спустя «Яндекс Карты» изучили вместе с лингвистами российские ойконимы и нашли самые распространенные, самые редкие, самые длинные и просто необычные.

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Владислав ДаванковВиталий Водопьянов
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