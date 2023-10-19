В Госдуме предложили запрет на оскорбительные названия городов и поселков

В 2019 году село Мутный Материк в Коми выиграло в голосовании Tutu.ru за звание населенного пункта с самым веселым названием в РФ. Два года спустя «Яндекс Карты» изучили вместе с лингвистами российские ойконимы и нашли самые распространенные, самые редкие, самые длинные и просто необычные.