Павел Дуров пообещал заблокировать в Telegram каналы, призывающие к насилию над евреями

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать на платформе каналы, призывающие к насилию, в частности — к насилию над евреями. Об этом предприниматель написал в своем канале.
В качестве одного из таких каналов он указал паблик «Утро Дагестан», на который подписаны почти 66 тыс. человек. В нем разместили высказывания о ненависти к евреям и угрозы не дать им «спокойно жить или находиться в Дагестане и на Кавказе».
Накануне в Дагестане прошли антисемитские акции, в результате которых пострадали не менее 20 человек. 29 октября в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей устроила беспорядки.
Активисты выступили в поддержку народа Палестины и, предположительно, попытались помешать приземлению самолета, прибывшего из Тель-Авива. Они также выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно.
На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).