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Павел Дуров пообещал заблокировать в Telegram каналы, призывающие к насилию над евреями

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:30

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать на платформе каналы, призывающие к насилию, в частности — к насилию над евреями. Об этом предприниматель написал в своем канале.

В качестве одного из таких каналов он указал паблик «Утро Дагестан», на который подписаны почти 66 тыс. человек. В нем разместили высказывания о ненависти к евреям и угрозы не дать им «спокойно жить или находиться в Дагестане и на Кавказе».

Дуров подчеркнул, что подобные ресурсы «будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира». «Преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо», — напомнил бизнесмен.

Накануне в Дагестане прошли антисемитские акции, в результате которых пострадали не менее 20 человек. 29 октября в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей устроила беспорядки.

Активисты выступили в поддержку народа Палестины и, предположительно, попытались помешать приземлению самолета, прибывшего из Тель-Авива. Они также выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно.

На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

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