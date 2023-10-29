Жители Хасавюрта собрались возле отеля, где якобы живут евреи

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале [где прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины. — Прим. ред] и Хасавюрте — яркий тому пример», — написал чиновник.