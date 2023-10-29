Реклама
Новости

Жители Хасавюрта собрались возле отеля, где якобы живут евреи

Максим Саблин
Сегодня в 14:26

Вечером 28 октября жители Хасавюрта пришли к отелю «Фламинго» с требованием выселить из него евреев. Фото и видео народного схода появились в телеграм-каналах «ЧП Дагестан» и «ЧП Кавказ».

По информации каналов, днем появилось видео с мужчиной в костюме и с длинной бородой. «Лицо внешне схожее с гражданином Израиля прогуливается у гостиницы „Фламинго“», — пишет автор «ЧП Дагестан».

К вечеру около заведения собрались «неравнодушные жители» и потребовали постояльцев выйти к окнам. Когда те не отозвались, в здание полетели камни.

На видео мужчина кричит: «Эй ты, четвертое окно справа, выйди! Покажи лицо! Либо мы зайдем и вытащим тебя!»

В то же время к гостинице подъехала полиция. Сотрудники МВД пустили несколько человек в отель, те прошлись по номерам, чтобы убедиться, что евреев там нет.

На видео в канале «ЧП Кавказ» мужчина в зеленом костюме ходит по номерам, затем на улице идет к полицейской машине и берет в руки рацию громкоговорителя.

«Послушайте меня. Я зашел в каждую комнату, каждого человека я проверил. Посмотрел паспорт, посмотрел лицо. Там их нет, на провокации ведетесь. Надо разойтись по домам. Молодцы, главное, что пришли», — говорит он толпе.

Канал уточняет, что затем собравшиеся отправились в гостиницу «Киев», где израильтян также не нашли, а возле «Флагминго» появилось объявление: «Иностранцам гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен (и не проживают здесь)!!!»

Очевидец рассказал «Газете.ru», что пришедшие на сход разбили несколько окон.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не верить провокациям.

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале [где прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины. — Прим. ред] и Хасавюрте — яркий тому пример», — написал чиновник.

«Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — продолжает он.

«Этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из‑за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» — говорится в посте.

расскажите друзьям
люди
Сергей Меликов
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»