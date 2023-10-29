Жители Хасавюрта собрались возле отеля, где якобы живут евреи

Вечером 28 октября жители Хасавюрта пришли к отелю «Фламинго» с требованием выселить из него евреев. Фото и видео народного схода появились в телеграм-каналах «ЧП Дагестан» и «ЧП Кавказ».
По информации каналов, днем появилось видео с мужчиной в костюме и с длинной бородой. «Лицо внешне схожее с гражданином Израиля прогуливается у гостиницы „Фламинго“», — пишет автор «ЧП Дагестан».
К вечеру около заведения собрались «неравнодушные жители» и потребовали постояльцев выйти к окнам. Когда те не отозвались, в здание полетели камни.
На видео мужчина кричит: «Эй ты, четвертое окно справа, выйди! Покажи лицо! Либо мы зайдем и вытащим тебя!»
В то же время к гостинице подъехала полиция. Сотрудники МВД пустили несколько человек в отель, те прошлись по номерам, чтобы убедиться, что евреев там нет.
На видео в канале «ЧП Кавказ» мужчина в зеленом костюме ходит по номерам, затем на улице идет к полицейской машине и берет в руки рацию громкоговорителя.
«Послушайте меня. Я зашел в каждую комнату, каждого человека я проверил. Посмотрел паспорт, посмотрел лицо. Там их нет, на провокации ведетесь. Надо разойтись по домам. Молодцы, главное, что пришли», — говорит он толпе.
Канал уточняет, что затем собравшиеся отправились в гостиницу «Киев», где израильтян также не нашли, а возле «Флагминго» появилось объявление: «Иностранцам гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен (и не проживают здесь)!!!»
«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале [где прошел несанкционированный митинг в поддержку Палестины. — Прим. ред] и Хасавюрте — яркий тому пример», — написал чиновник.
«Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — продолжает он.
«Этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из‑за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» — говорится в посте.