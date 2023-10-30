Mash: Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова из‑за жалобы «Отцов России»

В январе Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Сами артисты заявили в интервью Екатерине Гордеевой*, что ушли из театра, чтобы спасти молодых актеров от мобилизации. По их словам, худрук МХТ Константин Хабенский уволил их, чтобы сохранить бронь для 29 коллег. В апреле Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России.