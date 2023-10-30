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Mash: Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова из‑за жалобы «Отцов России»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:56

Актера Дмитрия Назарова («Кухня») проверит Генпрокуратура после жалобы движения «Отцы России» на высказывания актера по поводу российской военной операции на Украине и ВС России. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

С обращением к прокуратуре выступил активист движения Андрей Загонников. Он требует проверки слов Назарова, а также последующего запрета его выступлений в России и назначения исправительных работ.

Артист неоднократно критиковал военную операцию на территории Украины. В частности, на своем ютуб-канале он публиковал видео со стихами и песнями, в которых выступал с антивоенной позицией.

В январе Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Сами артисты заявили в интервью Екатерине Гордеевой*, что ушли из театра, чтобы спасти молодых актеров от мобилизации. По их словам, худрук МХТ Константин Хабенский уволил их, чтобы сохранить бронь для 29 коллег. В апреле Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России.

* Внесена Минюстом в список иноагентов.

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Дмитрий НазаровОльга ВасильеваКонстантин Хабенский
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