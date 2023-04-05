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Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова по части первой статьи 20.3.3 КоАП по делу о дискредитации ВС России. Об этом пишет РИА «Новости».

Поводом стали публикации на ютуб-канале актера со стихами и песнями, в которых он выступал с антивоенной позицией. Сам Назаров не присутствовал на заседании.

Артист неоднократно критиковал военную операцию на территории Украины. Из‑за его высказываний Назарова и его супругу Ольгу Васильеву в январе уволили из МХТ имени Чехова.

Сами артисты заявили в интервью Екатерине Гордеевой*, что ушли из театра, чтобы спасти молодых актеров от мобилизации. По их словам, худрук МХТ Константин Хабенский уволил их, чтобы сохранить бронь для 29 коллег.

Дмитрий Назаров работал в МХТ имени Чехова с 2003 года. В кино он работал актером озвучивания, а также появлялся в ряде кино- и телепроектов. Среди его работ — «Штрафбат», «Концерт», «Фиксики», «Шпион», «Мебиус» и «Тобол». Наибольшую известность Назарову принесла франшиза «Кухня».

* Признана иноагентом.

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