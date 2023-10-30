Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Роспатент одобрил заявку российского певца и композитора Игоря Николаева на регистрацию названия хита «Выпьем за любовь» как товарного знака. Об этом пишет Sostav со ссылкой на базу данных ведомства.
Товарный знак зарегистрирован по девяти классам международной классификации товаров и услуг. Исключительное право на него «Выпьем за любовь» будет действовать до 2033 года.
Под этим брендом Николаев сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, проводить маркетинговые исследования и предоставлять рекламные услуги, выпускать музыкальную продукцию и оказывать услуги в сфере музыкального образования.
Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» в апреле этого года. В соцсетях артист об этом не сообщал, СМИ узнали эту информацию благодаря базе данных Роспатента.
«Выпьем за любовь» — одна из самых популярных песен Игоря Николаева. Композиция и одноименный альбом вышли в 1995 году.