Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»

Российский певец Игорь Николаев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на базу данных ведомства.
Как отмечает газета, заявка поступила в Роспатент в начале апреля. В своих соцсетях артист об этом не сообщал.
После регистрации бренда Николаев сможет не только выпускать связанную с одноименной песней продукцию, но и продавать алкогольные и безалкогольные напитки, предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования.
«Выпьем за любовь» — одна из самых популярных песен Игоря Николаева. Композиция и одноименный альбом вышли в 1995 году.
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