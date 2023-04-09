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Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:58

Российский певец Игорь Николаев подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на базу данных ведомства.

Как отмечает газета, заявка поступила в Роспатент в начале апреля. В своих соцсетях артист об этом не сообщал.

После регистрации бренда Николаев сможет не только выпускать связанную с одноименной песней продукцию, но и продавать алкогольные и безалкогольные напитки, предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования.

«Выпьем за любовь» — одна из самых популярных песен Игоря Николаева. Композиция и одноименный альбом вышли в 1995 году.

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