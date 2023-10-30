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Роман Кинга «Бегущий человек» экранизирует Эдгар Райт, снявший «Скотта Пилигрима»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:04

Режиссер Эдгар Райт экранизирует роман Стивена Кинга «Бегущий человек». Об этом сообщает World of Reel со ссылкой на продюсера Саймона Кинберга. По его словам, британский автор может приступить к съемкам в следующем году.

«Мы активно работаем над этим. Он активно работает над сценарием с Майклом Бэколлом. И мы надеемся, что это фильм, в котором, опять же, все скрестят пальцы, удача и все остальное будут сопутствовать нам; Эдгар, возможно, сможет стать режиссером в следующем году», — сказал продюсер.

Фантастический роман «Бегущий человек» вышел в 1982 году. Его действие разворачивается в недалеком будущем (2025 году), в котором бедняки вынуждены участвовать в жестоких телеиграх. Главный герой книги — Бен Ричардс, который участвует в кровавом шоу и становится врагом государства.

В 1987 году свою экранизацию романа представил режиссер Пол Майкл Глейзер. В ней главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер.

О том, что Райт тоже планирует экранизировать книгу, впервые сообщил Deadline в феврале 2021 года. В послужном списке Райта — «Скотт Пилигрим против всех» и «Зомби по имени Шон». Сейчас он работает над триллером о похищении детей с Эммой Стоун.

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