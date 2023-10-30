Роман Кинга «Бегущий человек» экранизирует Эдгар Райт, снявший «Скотта Пилигрима»

Режиссер Эдгар Райт экранизирует роман Стивена Кинга «Бегущий человек». Об этом сообщает World of Reel со ссылкой на продюсера Саймона Кинберга. По его словам, британский автор может приступить к съемкам в следующем году.
«Мы активно работаем над этим. Он активно работает над сценарием с Майклом Бэколлом. И мы надеемся, что это фильм, в котором, опять же, все скрестят пальцы, удача и все остальное будут сопутствовать нам; Эдгар, возможно, сможет стать режиссером в следующем году», — сказал продюсер.
Фантастический роман «Бегущий человек» вышел в 1982 году. Его действие разворачивается в недалеком будущем (2025 году), в котором бедняки вынуждены участвовать в жестоких телеиграх. Главный герой книги — Бен Ричардс, который участвует в кровавом шоу и становится врагом государства.
В 1987 году свою экранизацию романа представил режиссер Пол Майкл Глейзер. В ней главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер.
О том, что Райт тоже планирует экранизировать книгу, впервые сообщил Deadline в феврале 2021 года. В послужном списке Райта — «Скотт Пилигрим против всех» и «Зомби по имени Шон». Сейчас он работает над триллером о похищении детей с Эммой Стоун.