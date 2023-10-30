Роман Кинга «Бегущий человек» экранизирует Эдгар Райт, снявший «Скотта Пилигрима»

«Мы активно работаем над этим. Он активно работает над сценарием с Майклом Бэколлом. И мы надеемся, что это фильм, в котором, опять же, все скрестят пальцы, удача и все остальное будут сопутствовать нам; Эдгар, возможно, сможет стать режиссером в следующем году», — сказал продюсер.