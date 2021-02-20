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Эдгар Райт срежиссирует экранизацию книги Стивена Кинга «Бегущий человек»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:12

Сценарист и режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам «Скотт Пилигрим против всех» и «Зомби по имени Шон», поставит картину по книге Стивена Кинга «Бегущий человек». Об этом сообщил Deadline.

Экранизацией займется студия Paramount Pictures. Райт сам напишет сценарий киноадаптации, поможет ему в этом Майкл Бэколл («Маниакальный», «Мачо и ботан»). Новая версия «Бегущего человека», как обещают создатели, будет ближе к бестселлеру Кинга, чем фильм 1987 года.

Продюсерами проекта выступят Саймон Кинберг («Мистер и миссис Смит», «Логан», «Марсианин»), Найра Парк («Малыш на драйве», «Книжный магазин Блэка») и Одри Чон («Сумеречная зона»).

Фантастический роман «Бегущий человек» вышел в 1982 году. Он рассказал историю о будущем США, в котором бедные люди вынуждены участвовать в жестоких телеиграх. Главным героем стал Бен Ричардс, которого в экранизации 1987 года сыграл Арнольд Шварценеггер.

Недавно Райт снял документальный фильм о поп-рок-группе Sparks. Его впервые представили на кинофестивале «Сандэнс-2021».

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