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Google инвестирует 2 млрд долларов в ИИ-стартап Anthropic

Виктория Шанина
Сегодня в 20:20

Американская технологическая компания Google готова выделить 2 млрд долларов на развитие стартапа Anthropic, который занимается разработками в области искусственного интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источники издания заявляют, что Google уже перевела стартапу 500 тыс. долларов. Еще 1,5 млрд компания планирует инвестировать позже.

Проект Anthropic называют основным конкурентом OpenAI, потому что его основали бывшие сотрудники стартапа Даниэла Амодей и Дарио Амодей в 2021 году. Они покинули команду OpenAI из‑за внутренних разногласий, в том числе из‑за сотрудничества с Microsoft.

Anthropic специализируется на разработке общих систем ИИ и языковых моделей. Ранее компании удалось привлечь инвестиции Amazon в размере 4 млрд долларов. Среди других спонсоров — крупный южнокорейский оператор SK Telecom и фонд Spark Capital.

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