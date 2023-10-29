Google инвестирует 2 млрд долларов в ИИ-стартап Anthropic

Американская технологическая компания Google готова выделить 2 млрд долларов на развитие стартапа Anthropic, который занимается разработками в области искусственного интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Источники издания заявляют, что Google уже перевела стартапу 500 тыс. долларов. Еще 1,5 млрд компания планирует инвестировать позже.
Проект Anthropic называют основным конкурентом OpenAI, потому что его основали бывшие сотрудники стартапа Даниэла Амодей и Дарио Амодей в 2021 году. Они покинули команду OpenAI из‑за внутренних разногласий, в том числе из‑за сотрудничества с Microsoft.
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