Google инвестирует 2 млрд долларов в ИИ-стартап Anthropic

Проект Anthropic называют основным конкурентом OpenAI, потому что его основали бывшие сотрудники стартапа Даниэла Амодей и Дарио Амодей в 2021 году. Они покинули команду OpenAI из‑за внутренних разногласий, в том числе из‑за сотрудничества с Microsoft.