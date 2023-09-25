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Amazon инвестирует 4 млрд долларов в стартап, который занимается генеративным ИИ

Виктория Шанина
Вчера в 23:07

Пресс-служба Amazon на официальном сайте объявила о начале сотрудничества компании со стартапом Anthropic, который основали бывшие сотрудники OpenAI (известна благодаря ChatGPT). Вместе они планируют «развивать генеративный искусственный интеллект».

Amazon инвестирует в стартап 4 млрд долларов, но при этом не будет иметь решающего голоса в Anthropic. Какую именно долю проекта получит компания, не уточняется.

Вместе с Anthropic руководство Amazon займется разработкой чипов для создания, обучения и развертывания технологий на основе искусственного интеллекта. Кроме того, обе компании получат от сделки свою выгоду.

Речь идет о наработках Anthropic, связанных с чат-ботом Claude 2, доступ к которым получит Amazon. Стартапу, в свою очередь, достанется разработанное специалистами Amazon оборудование в области облачных технологий, которое может пригодиться для развития генеративного ИИ.

«Мы с огромным уважением относимся к команде Anthropic и считаем, что можем благодаря нашему более глубокому сотрудничеству помочь улучшить отношения с клиентами, как краткосрочные, так и долгосрочные», — сказал гендиректор Amazon Энди Джасси.

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