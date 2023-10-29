В Госдуме предложили праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина

«Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: „Руки прочь от популярной забавы!“ Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», — сказал депутат.