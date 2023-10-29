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В Госдуме предложили праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина

Виктория Шанина
Сегодня в 13:15

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил начать праздновать в России День жутких сказок и историй. По его мнению, это отличная альтернатива Хэллоуину, пишет RT.

Как отмечает Нилов, каждый год в октябре начинаются споры из‑за этого праздника. И необходимо найти компромисс, а не пытаться его запретить.

«Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: „Руки прочь от популярной забавы!“ Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», — сказал депутат.

Он уверен, что День жутких сказок и историй станет идеальным компромиссным решением, которое позволит одновременно сохранить популярный среди молодежи праздник и «уйти от привязки к западной культуре и иностранного названия», чтобы удовлетворить желания патриотов.

Ранее ученикам одной из школ Краснодара рекомендовали вместо Хэллоуина праздновать День апостола и евангелиста Луки.

«31-е число октября — это праздник апостола и евангелиста Луки, который открыл нам свет радости мира, жизни и любви. А не прозападный культ сатаны Хэллоуин», — говорилось в их электронном дневнике.

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Ярослав Нилов
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