«Культ дьявола неприемлем»: школьникам Кубани вместо Хэллоуина советуют отметить день апостола Луки

Ученикам одной из школ Краснодара рекомендовали вместо Хэллоуина праздновать день апостола и евангелиста Луки. Об этом изданию 93.ru рассказала читательница.
Она прислала в редакцию скрин из электронного дневника школьника, в котором 25 октября появилось следующее сообщение:
А не прозападный культ сатаны — Хэллоуин. Об этом напоминает протоиерей Александр Игнатов.
Он обратился ко всем кубанцам с настоянием даже не называть это событие праздником, ведь православные святые всегда учили нас видеть доброе и светлое в жизни, почитать усопших праведно.
В календаре христианских праздников есть немало достойных дат, о которых стоит помнить русским верующим.
— Всем известно, с кем борются наши воины — с откровенным объединенным сатанизмом — на фронтах сегодняшней СВО. И насаждать этот культ смерти, культ сатаны, <…> культ дьявола у нас на Кубани — совершенно неприемлемо, — добавил отец Александр».
Сообщение сопровождается хештегом #ХэллоуинНеНашПраздник. Его автором указана сотрудница городского департамента образования Татьяна Петрова.
Журналисты обратили внимание, что запись полностью копирует материал телеканала «Краснодар». Последнюю неделю его сотрудники активно постят материалы с критикой Хэллоуина, заявляя, что в России есть свой аналог — Радоница.
В Краснодарском крае с 2015 года против Хэллоуина выступает губернатор Вениамин Кондратьев. В 2017 году он заявил, что «на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок».