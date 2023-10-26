Реклама
Новости

«Культ дьявола неприемлем»: школьникам Кубани вместо Хэллоуина советуют отметить день апостола Луки

Семён Гудошников
Вчера в 13:01

Ученикам одной из школ Краснодара рекомендовали вместо Хэллоуина праздновать день апостола и евангелиста Луки. Об этом изданию 93.ru рассказала читательница.

Она прислала в редакцию скрин из электронного дневника школьника, в котором 25 октября появилось следующее сообщение:

«31 число октября месяца — это праздник апостола и евангелиста Луки, который открыл нам свет радости мира, жизни и любви.

А не прозападный культ сатаны — Хэллоуин. Об этом напоминает протоиерей Александр Игнатов.

Он обратился ко всем кубанцам с настоянием даже не называть это событие праздником, ведь православные святые всегда учили нас видеть доброе и светлое в жизни, почитать усопших праведно.

В календаре христианских праздников есть немало достойных дат, о которых стоит помнить русским верующим.

— Всем известно, с кем борются наши воины — с откровенным объединенным сатанизмом — на фронтах сегодняшней СВО. И насаждать этот культ смерти, культ сатаны, <…> культ дьявола у нас на Кубани — совершенно неприемлемо, — добавил отец Александр».

Сообщение сопровождается хештегом #ХэллоуинНеНашПраздник. Его автором указана сотрудница городского департамента образования Татьяна Петрова.

Журналисты обратили внимание, что запись полностью копирует материал телеканала «Краснодар». Последнюю неделю его сотрудники активно постят материалы с критикой Хэллоуина, заявляя, что в России есть свой аналог — Радоница.

В Краснодарском крае с 2015 года против Хэллоуина выступает губернатор Вениамин Кондратьев. В 2017 году он заявил, что «на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок».

Подробности по теме
В некоторых школах вместо Хэллоуина решили праздновать Тыквенный Спас. В РПЦ сочли это невежеством
расскажите друзьям
люди
Вениамин КондратьевТатьяна Петрова
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»