«Культ дьявола неприемлем»: школьникам Кубани вместо Хэллоуина советуют отметить день апостола Луки

«31 число октября месяца — это праздник апостола и евангелиста Луки, который открыл нам свет радости мира, жизни и любви.



А не прозападный культ сатаны — Хэллоуин. Об этом напоминает протоиерей Александр Игнатов.



Он обратился ко всем кубанцам с настоянием даже не называть это событие праздником, ведь православные святые всегда учили нас видеть доброе и светлое в жизни, почитать усопших праведно.



В календаре христианских праздников есть немало достойных дат, о которых стоит помнить русским верующим.



— Всем известно, с кем борются наши воины — с откровенным объединенным сатанизмом — на фронтах сегодняшней СВО. И насаждать этот культ смерти, культ сатаны, <…> культ дьявола у нас на Кубани — совершенно неприемлемо, — добавил отец Александр».