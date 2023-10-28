Ужастик «Пять ночей с Фредди» заработала 39,4 млн долларов за первый день проката

Киноадаптация хоррор-игры Five Nights at Freddy’s за первый день проката заработала 39,4 млн долларов — рекордные среди такого рода фильмов, это уже больше недавней экранизации «Марио». На портале Rotten Tomatoes у ленты 89% свежести, а критики ее не оценили.
«Фильме расскажет о беспокойном охраннике, который начинает работать в пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением его первой ночи на работе он понимает, что ночная смена в Freddy’s будет не так уж и проста», — говорится в описании трейлера «Пяти ночей с Фредди».
Критики разругали ужастик за сумбурный сюжет и возрастной рейтинг PG-13, который помешал в полной мере раскрыть историю аниматроников-убийц. «Афиша Daily» поставила фильму оценку 5 из 10.
«Пять ночей с Фредди» после кинотеатрального проката выйдет на стриминге Peacock. Однако 42% респондентов отметили, что хотят посмотреть фильм именно на большом экране.
Режиссером фильма выступила Эмма Тамми («Закон и порядок»). В ролях — Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Мэри-Стюарт Мастерсон, Элизабет Лайл, Кэт Коннер Стерлинг, Кевин Фостер, Джессика Блэкмор и другие.
Five Nights at Freddy’s — это целая франшиза видеоигр от разработчика Скотта Коутона, которая посвящена выдуманной пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. Первая игра серии вышла в 2014 году, а всего существует семь частей. Кроме того, на фоне популярности франшизы по ее мотивам было выпущено 22 книги.