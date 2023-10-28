Ужастик «Пять ночей с Фредди» заработала 39,4 млн долларов за первый день проката

«Фильме расскажет о беспокойном охраннике, который начинает работать в пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением его первой ночи на работе он понимает, что ночная смена в Freddy’s будет не так уж и проста», — говорится в описании трейлера «Пяти ночей с Фредди».