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Спрос на Хэллоуин у россиян вновь растет. В прошлом году он снижался

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

В 2023 году спрос на товары для празднования Хэллоуина и услуги для подготовки тематических вечеринок в России вырос, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования «Авито Услуг» и «Авито Товаров». В прошлом году россиянам было не до празднования.

Спрос на карнавальные костюмы вырос год к году на 63%, на маски — на 50%, на тематические предметы интерьера — на 85%, а на декоративные тыквы — на 71%. Рост популярности также зафиксировали Ozon, «Яндекс Маркет» и «Леонардо».

Тематические вечеринки запланированы в барах Alpaca и Bijou. Спрос на услуги кейтеринга вырос в четыре раза, на организацию вечеринок — на 74%, а на мастеров по гриму — на 122%.

После пандемии и из‑за начала военных действий на территории Украины нормальная парадигма россиян на время изменилась, но сейчас возвращается в обычное состояние, заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Накануне «Афиша Daily» советовала места в Москве и Петербурге, где можно отпраздновать хэллоуинскую неделю. В нашей подборке — мероприятия как для взрослых, так и для детей, как для тех, кто любит пошумнее и покрасочнее, так и для тех, кто устал от стандарта.

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