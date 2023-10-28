Спрос на Хэллоуин у россиян вновь растет. В прошлом году он снижался

В 2023 году спрос на товары для празднования Хэллоуина и услуги для подготовки тематических вечеринок в России вырос, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования «Авито Услуг» и «Авито Товаров». В прошлом году россиянам было не до празднования.
Спрос на карнавальные костюмы вырос год к году на 63%, на маски — на 50%, на тематические предметы интерьера — на 85%, а на декоративные тыквы — на 71%. Рост популярности также зафиксировали Ozon, «Яндекс Маркет» и «Леонардо».
Тематические вечеринки запланированы в барах Alpaca и Bijou. Спрос на услуги кейтеринга вырос в четыре раза, на организацию вечеринок — на 74%, а на мастеров по гриму — на 122%.
После пандемии и из‑за начала военных действий на территории Украины нормальная парадигма россиян на время изменилась, но сейчас возвращается в обычное состояние, заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.
Накануне «Афиша Daily» советовала места в Москве и Петербурге, где можно отпраздновать хэллоуинскую неделю. В нашей подборке — мероприятия как для взрослых, так и для детей, как для тех, кто любит пошумнее и покрасочнее, так и для тех, кто устал от стандарта.