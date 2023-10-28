Спрос на Хэллоуин у россиян вновь растет. В прошлом году он снижался

Накануне «Афиша Daily» советовала места в Москве и Петербурге, где можно отпраздновать хэллоуинскую неделю. В нашей подборке — мероприятия как для взрослых, так и для детей, как для тех, кто любит пошумнее и покрасочнее, так и для тех, кто устал от стандарта.