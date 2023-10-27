Рейвы, балы и нуар: где отметить Хэллоуин в Москве и Петербурге

Для тех, кому надоели классические хэллоуинские костюмы
Вечеринка Mask
Клуб Mutabor (Москва)
Несмотря на название, для Mask не потребуется ни костюм, ни маска. Не зря же вечеринка называется антагонистическим Хэллоуином: никаких привычных атрибутов и условностей праздника.
Для MASK задействуют все пространство клуба. На главной сцене выступят основные резиденты клуба, на Medium и в «Теплице» — берлинские электронщики Sexstasy и техно-ветеран из Детройта Daniel Bell. Всего же в лайнапе около тридцати артистов и артисток. Чтобы воссоздать абсурдную атмосферу картин Сальвадора Дали, на улице выставят много кривых зеркал, а сцена MSL превратится в сюрреалистичную гостиную, где будут играть на арфе, гадать на таро и проводить спиритические сеансы.
Бал у Ровенских
Бар «Ровесник» (Москва)
Еще одна не совсем обычная хэллоуинская вечеринка — в духе костюмированных балов XIX века. Дресс-код обязателен, лучше всего нарядиться в соответствии с тематикой ивента, но подойдет и обычный хэллоуинский костюм. Если что, сделать подходящие для бала макияж и укладку можно прямо в баре: в одном из помещений будет работать импровизированный салон красоты от «Л’Этуаль» и парикмахерской Birdie.
В программе: иммерсивные выступления Acid Racer и метапанк-группы «Залпом», диджей-сеты (например, от Антохи МС), спиритическая комната с гаданиями и даже танцевальные уроки под аккомпанемент оркестра.
А на следующий день после бала можно сходить сюда же на похмельный книжный клуб по «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» — тоже вполне вписывается в хэллоуинское настроение.
Вечеринка «ШиС»
Кафе «Сюр» (Москва)
Ежегодная ироническая вечеринка, цель которой — выгулять свой самый худший наряд. Или тот, который ты никогда не наденешь в обычной жизни. Или тот, за который стыдно и который точно вызовет общественное осуждение. Короче, можно прийти хоть в дырявом халате, хоть в леопардовой шубе — чем хуже, тем лучше: получается вечеринка, где каждый свободен от стыда в выборе одежды.
Адрес
Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Когда
28 октября
Билеты
свободный вход
Вечеринка Vibe Room After Hours
Бар Union (Санкт-Петербург)
Ивент-комьюнити Vibe Rooms делает свою первую хэллоинскую вечеринку — в нуарном стиле. Обещают обойтись без тыкв и прочих привычных хэллоуинских атрибутов, зато воссоздадут атмосферу хорроров Джона Карпентера. В лайнапе диджейские сеты, а костюмы и грим не обязательны, но приветствуются — чтобы поддержать диджеев, которые точно принарядятся.
Адрес
Литейный просп., 55
Когда
28 октября
Билеты
500 р., оплата на входе
Для тех, кому хочется потанцевать под электронику
Фестиваль Temple of Ghost
Клуб «Особняк М» в пространстве Loft Hall (Москва)
Фестиваль пройдет в двух исторических особняках на набережной Москвы-реки и на нескольких сценах с разными концепциями. Одну организаторы называют «сложной комнатой страха» и обещают в ней разрывную электронику (здесь диджей-сет приготовит Рустам Рептилоид), другая представит перформансы в сочетании с обволакивающей электромузыкой, а на третьей, с которой откроется вид на ночную Москву, — выступят визионеры румынского микрохауса. Между сценами будет лабиринт с иммерсивными элементами и перформерами, а между двумя актами вечеринки — получасовый лайв Kai Engel.
Рейв-Хэллоуин Dark Carnival
Клуб A2 (Санкт-Петербург)
Организаторы называют эту вечеринку главным рейв-Хэллоуином Санкт-Петербурга и заявляют три танцпола, много диджеев и жанров электронной музыки: от bass house до UK garage, от драм-н-бейса до брейкбита. А еще анонсируют бородатую гадалку, игровые автоматы и тир для тех, кто устанет от танцев и музыки.
Вечеринка-трикстер Hell’o’Blank
Клубное пространство Blank (Санкт-Петербург)
Организаторы предлагают выпустить наружу внутренних демонов и самим стать трикстером на одну ночь — перевоплотившись в того, кем хотели быть весь год. Адский шабаш дополнит лайнап из пятнадцати диджеев, а 27 октября его предварит Hella Shine: лайв-выступление от хип-хоп-комьюнити Testin G с цирковыми и акробатическими перформансами.
Для тех, кому хочется потанцевать не только под электронику
Вечеринка «Ночь святых»
Клуб Bounce (Москва)
Главная хип-хоп-вечеринка этого Хэллоуина. В числе хедлайнеров — 163onmyneck и Hofmannita. Помимо музыки, обещают тематический фэшн-показ, танцевальный батл и сладости на входе (или шалости — в зависимости от вашего лука). Приходите в костюмах — будет конкурс на лучший хэллоуинский наряд.
Вечеринка «Мотив: Похитители велосипедов»
Клуб «Мачты», кластер «Севкабель Порт» (Санкт-Петербург)
Здесь выступят рокеры «Похитители велосипедов», гранж-коллектив «Мотив» и диджей-группировка Bad Seeds. Максимально разнообразная музыка в обстановке, вдохновленной классическими фильмами эпохи немых хорроров и мистическими картинами Дэвида Линча и Тима Бертона. Наряжайтесь Дракулой в версии актера Белы Лугоши или агентом Купером из «Твин Пикса».
Для тех, кто устал танцевать сам
Big Dinner Show: Halloween Edition и DragLesque Party
Ladies of Burlesque (Москва)
3 и 4 ноября пройдут трехчасовые представления главного московского кабаре-шоу — классический бурлеск, но c мистическим хэллоуинским вайбом. Помимо бурлеск-номеров, будут цирковые, вокальные и драг-номера.
Кстати, насчет дрэга: инклюзивная вечеринка DragLesque Party тоже отметит Хэллоуин дважды. Сначала в подвальчике паба в центре Москвы DragLesque-бранчем 29 октября (когда еще вы увидите драг-шоу в Москве днем?) и клубной вечеринкой «Мистический драглеск» 11 ноября — отличный способ продлить ощущение праздника.
Адреса
Пятницкая, 6/1; просп. Мира, 12, cтр. 9; Б.Переяславская, 46, стр. 1
Когда
Билеты
От 1100 до 2500 р.
Фестиваль мистики и фантастики «Некрокомиккон»
Клуб A2 (Санкт-Петербург)
Двухдневный фестиваль с названием, отсылающим к магической книге из произведений Лавкрафта. Если вы хотели косплей-фестиваль, но полностью в хэллоуинской тематике — это то, что вам нужно.
Будут конкурсы косплееров и иллюзионистов, музыкальные концерты, иллюзионные спектакли с динамическими декорациями, аукционы и ярмарки.
Для детей
«Хэллоуин с Уэнсдэй» и «Добрый Хэллоуин»
Развлекательный детский центр «Солнечный город» (Санкт-Петербург)
Это два квеста — с похожим форматом, но с разными концепциями. В обоих случаях иммерсивные шоу устраиваются в декорациях замка, но «Хэллоуин с Уэнсдэй» — это приключение со злыми привидениями, а «Добрый Хэллоиун», как понятно из названия, с добрыми. Детям при желании нанесут аквагрим, а после квестов можно сходить на вечеринку с паучьими пиньятами или в профессиональную фотозону.
«Бу-бу Хэллоуин»
Кафе «АндерСон» (Москва)
До 31 октября в сети семейных кафе проходят тематические мастер-классы и вечеринки для детей. На воркшопах научат, например, лепить черные пельмени, создавать подставки для кружек в виде тыкв и делать особые хэллоуинские органайзеры. Что касается костюмированных вечеринок с подарками и элементами бумажной дискотеки, то можно выбрать между вампирской Party, «Монстро Party» и театрализованной вечеринкой «Тайна затонувшего корабля» — последняя подойдет для самых маленьких.
«Дом страха»
Парк развлечений «Сказка» (Москва)
Это интерактивная локация, которая работает до 31 октября. Основное занятие в ней — стараться не испугаться. Антураж «Дома страха» действительно жуткий: страшные звуки, движущиеся предметы, тени на стенах и ощущение, будто за тобой постоянно кто‑то наблюдает. А еще рядом расположены креативные пространства для фотосессий: «Лабиринт страха» и «Кладбище непослушных посетителей».
День Лешего
Дарвиновский музей (Москва)
Хэллоуин со славянским колоритом — вместо Тыквенного Спаса один из самых грозных фольклорных персонажей. Для детей подготовят программу с квестами и мастер-классами, а бродить по музею будут сам хозяин торжества Леший и его помощники. Квесты скорее похожи на интеллектуальные игры, посвященные природе и истории, а на мастер-классы надо приобретать отдельный билет.
«Ужасно захватывающий Хэллоуин»
Издательский дом «Самокат» (Санкт-Петербург)
В канун Дня Всех Святых одно из лучших детских книжных издательств России устраивает посиделки, посвященные детским страшилкам и серии Криса Пристли «Страшные сказки дядюшки Монтегю». Будет лекция о викторианской эпохе (в это время происходит действие книг Пристли) и обсуждение сказок из сборника. После дети смогут поделиться своими жуткими историями и угадать, в образах каких персонажей пришли гости.