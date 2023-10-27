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Планы на выходные

Рейвы, балы и нуар: где отметить Хэллоуин в Москве и Петербурге

Иван Жиркин
Сегодня в 11:24
Советуем, где отпраздновать хэллоуинскую неделю в Москве и Санкт-Петербурге. В нашей подборке — мероприятия как для взрослых, так и для детей, как для тех, кто любит пошумнее и покрасочнее, так и для тех, кто устал от стандартных хэллоуинских празднований.

Для тех, кому надоели классические хэллоуинские костюмы

© Mutabor

Вечеринка Mask

Клуб Mutabor (Москва)

Несмотря на название, для Mask не потребуется ни костюм, ни маска. Не зря же вечеринка называется антагонистическим Хэллоуином: никаких привычных атрибутов и условностей праздника.

Для MASK задействуют все пространство клуба. На главной сцене выступят основные резиденты клуба, на Medium и в «Теплице» — берлинские электронщики Se‌xstasy и техно-ветеран из Детройта Daniel Bell. Всего же в лайнапе около тридцати артистов и артисток. Чтобы воссоздать абсурдную атмосферу картин Сальвадора Дали, на улице выставят много кривых зеркал, а сцена MSL превратится в сюрреалистичную гостиную, где будут играть на арфе, гадать на таро и проводить спиритические сеансы.

Адрес

Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32

Когда

28 октября

Билеты

2500 р.

Расписание

телеграм-канал Mutabor

Бал у Ровенских

Бар «Ровесник» (Москва)

Еще одна не совсем обычная хэллоуинская вечеринка — в духе костюмированных балов XIX века. Дресс-код обязателен, лучше всего нарядиться в соответствии с тематикой ивента, но подойдет и обычный хэллоуинский костюм. Если что, сделать подходящие для бала макияж и укладку можно прямо в баре: в одном из помещений будет работать импровизированный салон красоты от «Л’Этуаль» и парикмахерской Birdie.

В программе: иммерсивные выступления Acid Racer и метапанк-группы «Залпом», диджей-сеты (например, от Антохи МС), спиритическая комната с гаданиями и даже танцевальные уроки под аккомпанемент оркестра.

А на следующий день после бала можно сходить сюда же на похмельный книжный клуб по «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» — тоже вполне вписывается в хэллоуинское настроение.

Адрес

М.Гнездниковский пер., 9, стр. 1

Когда

28 октября

Билеты

1500 р.

Вечеринка «ШиС»

Кафе «Сюр» (Москва)

Ежегодная ироническая вечеринка, цель которой — выгулять свой самый худший наряд. Или тот, который ты никогда не наденешь в обычной жизни. Или тот, за который стыдно и который точно вызовет общественное осуждение. Короче, можно прийти хоть в дырявом халате, хоть в леопардовой шубе — чем хуже, тем лучше: получается вечеринка, где каждый свободен от стыда в выборе одежды.

Адрес

Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8

Когда

28 октября

Билеты

свободный вход

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Вечеринка Vibe Room After Hours

Бар Union (Санкт-Петербург)

Ивент-комьюнити Vibe Rooms делает свою первую хэллоинскую вечеринку — в нуарном стиле. Обещают обойтись без тыкв и прочих привычных хэллоуинских атрибутов, зато воссоздадут атмосферу хорроров Джона Карпентера. В лайнапе диджейские сеты, а костюмы и грим не обязательны, но приветствуются — чтобы поддержать диджеев, которые точно принарядятся.

Адрес

Литейный просп., 55

Когда

28 октября

Билеты

500 р., оплата на входе

Для тех, кому хочется потанцевать под электронику

© afterhalloween

Фестиваль Temple of Ghost

Клуб «Особняк М» в пространстве Loft Hall (Москва)

Фестиваль пройдет в двух исторических особняках на набережной Москвы-реки и на нескольких сценах с разными концепциями. Одну организаторы называют «сложной комнатой страха» и обещают в ней разрывную электронику (здесь диджей-сет приготовит Рустам Рептилоид), другая представит перформансы в сочетании с обволакивающей электромузыкой, а на третьей, с которой откроется вид на ночную Москву, — выступят визионеры румынского микрохауса. Между сценами будет лабиринт с иммерсивными элементами и перформерами, а между двумя актами вечеринки — получасовый лайв Kai Engel.

Адрес

Ленинская Слобода, 26, стр. 15

Когда

3 ноября

Билеты

от 3200 р.

Рейв-Хэллоуин Dark Carnival

Клуб A2 (Санкт-Петербург)

Организаторы называют эту вечеринку главным рейв-Хэллоуином Санкт-Петербурга и заявляют три танцпола, много диджеев и жанров электронной музыки: от bass house до UK garage, от драм-н-бейса до брейкбита. А еще анонсируют бородатую гадалку, игровые автоматы и тир для тех, кто устанет от танцев и музыки.

Адрес

просп. Медиков, 3

Когда

28 октября

Билеты

2400–3500 р.

Вечеринка-трикстер Hell’o’Blank

Клубное пространство Blank (Санкт-Петербург)

Организаторы предлагают выпустить наружу внутренних демонов и самим стать трикстером на одну ночь — перевоплотившись в того, кем хотели быть весь год. Адский шабаш дополнит лайнап из пятнадцати диджеев, а 27 октября его предварит Hella Shine: лайв-выступление от хип-хоп-комьюнити Testin G с цирковыми и акробатическими перформансами.

Адрес

Арсенальная наб., 1

Когда

27–28 октября

Билеты

от 700 до 1200 р.

Для тех, кому хочется потанцевать не только под электронику

© Bounce

Вечеринка «Ночь святых»

Клуб Bounce (Москва)

Главная хип-хоп-вечеринка этого Хэллоуина. В числе хедлайнеров — 163onmyneck и Hofmannita. Помимо музыки, обещают тематический фэшн-показ, танцевальный батл и сладости на входе (или шалости — в зависимости от вашего лука). Приходите в костюмах — будет конкурс на лучший хэллоуинский наряд.

Адрес

3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 6

Когда

28 октября

Билеты

599–1399 р.

Вечеринка «Мотив: Похитители велосипедов»

Клуб «Мачты», кластер «Севкабель Порт» (Санкт-Петербург)

Здесь выступят рокеры «Похитители велосипедов», гранж-коллектив «Мотив» и диджей-группировка Bad Seeds. Максимально разнообразная музыка в обстановке, вдохновленной классическими фильмами эпохи немых хорроров и мистическими картинами Дэвида Линча и Тима Бертона. Наряжайтесь Дракулой в версии актера Белы Лугоши или агентом Купером из «Твин Пикса».

Адрес

Кожевенная линия, 40, литера Е

Когда

28 октября

Билеты

от 500 р.

Для тех, кто устал танцевать сам

© Ladies of Burlesque

Big Dinner Show: Halloween Edition и DragLesque Party

Ladies of Burlesque (Москва)

3 и 4 ноября пройдут трехчасовые представления главного московского кабаре-шоу — классический бурлеск, но c мистическим хэллоуинским вайбом. Помимо бурлеск-номеров, будут цирковые, вокальные и драг-номера.

Кстати, насчет дрэга: инклюзивная вечеринка DragLesque Party тоже отметит Хэллоуин дважды. Сначала в подвальчике паба в центре Москвы DragLesque-бранчем 29 октября (когда еще вы увидите драг-шоу в Москве днем?) и клубной вечеринкой «Мистический драглеск» 11 ноября — отличный способ продлить ощущение праздника.

Адреса

Пятницкая, 6/1; просп. Мира, 12, cтр. 9; Б.Переяславская, 46, стр. 1

Когда

29 октября, 3–4 ноября, 11 ноября

Билеты

От 1100 до 2500 р.

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Фестиваль мистики и фантастики «Некрокомиккон»

Клуб A2 (Санкт-Петербург)

Двухдневный фестиваль с названием, отсылающим к магической книге из произведений Лавкрафта. Если вы хотели косплей-фестиваль, но полностью в хэллоуинской тематике — это то, что вам нужно.

Будут конкурсы косплееров и иллюзионистов, музыкальные концерты, иллюзионные спектакли с динамическими декорациями, аукционы и ярмарки.

Адрес

просп. Медиков, 3

Когда

28–29 октября

Билеты

1300–1900 р.

Расписание

страница фестиваля в «ВК»

Для детей

© «Солнечный город»

«Хэллоуин с Уэнсдэй» и «Добрый Хэллоуин»

Развлекательный детский центр «Солнечный город» (Санкт-Петербург)

Это два квеста — с похожим форматом, но с разными концепциями. В обоих случаях иммерсивные шоу устраиваются в декорациях замка, но «Хэллоуин с Уэнсдэй» — это приключение со злыми привидениями, а «Добрый Хэллоиун», как понятно из названия, с добрыми. Детям при желании нанесут аквагрим, а после квестов можно сходить на вечеринку с паучьими пиньятами или в профессиональную фотозону.

Адрес

Афонская, 25

Когда

28–29 октября

Билеты

3800 р.

«Бу-бу Хэллоуин»

Кафе «АндерСон» (Москва)

До 31 октября в сети семейных кафе проходят тематические мастер-классы и вечеринки для детей. На воркшопах научат, например, лепить черные пельмени, создавать подставки для кружек в виде тыкв и делать особые хэллоуинские органайзеры. Что касается костюмированных вечеринок с подарками и элементами бумажной дискотеки, то можно выбрать между вампирской Party, «Монстро Party» и театрализованной вечеринкой «Тайна затонувшего корабля» — последняя подойдет для самых маленьких.

Когда

до 31 октября

Билеты

750–2300 р.

Расписание и адреса

cafe-anderson.ru

«Дом страха»

Парк развлечений «Сказка» (Москва)

Это интерактивная локация, которая работает до 31 октября. Основное занятие в ней — стараться не испугаться. Антураж «Дома страха» действительно жуткий: страшные звуки, движущиеся предметы, тени на стенах и ощущение, будто за тобой постоянно кто‑то наблюдает. А еще рядом расположены креативные пространства для фотосессий: «Лабиринт страха» и «Кладбище непослушных посетителей».

Адрес

Крылатская, 18

Когда

до 31 октября

Билеты

от 400 р.

День Лешего

Дарвиновский музей (Москва)

Хэллоуин со славянским колоритом — вместо Тыквенного Спаса один из самых грозных фольклорных персонажей. Для детей подготовят программу с квестами и мастер-классами, а бродить по музею будут сам хозяин торжества Леший и его помощники. Квесты скорее похожи на интеллектуальные игры, посвященные природе и истории, а на мастер-классы надо приобретать отдельный билет.

Адрес

Вавилова, 57

Когда

28 октября

Билеты

200–400 р., в костюме вход бесплатный

«Ужасно захватывающий Хэллоуин»

Издательский дом «Самокат» (Санкт-Петербург)

В канун Дня Всех Святых одно из лучших детских книжных издательств России устраивает посиделки, посвященные детским страшилкам и серии Криса Пристли «Страшные сказки дядюшки Монтегю». Будет лекция о викторианской эпохе (в это время происходит действие книг Пристли) и обсуждение сказок из сборника. После дети смогут поделиться своими жуткими историями и угадать, в образах каких персонажей пришли гости.

Адрес

Мончегорская, 8, литера Б

Когда

31 октября

Билеты

400 р.

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