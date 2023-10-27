Рейвы, балы и нуар: где отметить Хэллоуин в Москве и Петербурге

Ежегодная ироническая вечеринка, цель которой — выгулять свой самый худший наряд. Или тот, который ты никогда не наденешь в обычной жизни. Или тот, за который стыдно и который точно вызовет общественное осуждение. Короче, можно прийти хоть в дырявом халате, хоть в леопардовой шубе — чем хуже, тем лучше: получается вечеринка, где каждый свободен от стыда в выборе одежды.