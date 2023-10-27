РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon

Компании не создали личный кабинет на сайте службы, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не стали учреждать в стране филиал, добавили в РКН. В конце сентября ведомство обязало поисковики информировать пользователей о том, что компании нарушают российское законодательство.