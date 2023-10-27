РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon

Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon Web Services и еще 10 иностранных провайдеров хостинга, не выполнивших обязанности по «закону о приземлении». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Компании не создали личный кабинет на сайте службы, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не стали учреждать в стране филиал, добавили в РКН. В конце сентября ведомство обязало поисковики информировать пользователей о том, что компании нарушают российское законодательство.
В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции: запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.
* Meta Platforms, Inc. признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.