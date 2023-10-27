Реклама
Новости

РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon

Рустам Абдуллин
Вчера в 19:59

Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon Web Services и еще 10 иностранных провайдеров хостинга, не выполнивших обязанности по «закону о приземлении». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Компании не создали личный кабинет на сайте службы, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не стали учреждать в стране филиал, добавили в РКН. В конце сентября ведомство обязало поисковики информировать пользователей о том, что компании нарушают российское законодательство.

«Закон о приземлении» вступил в силу 1 января. Он распространяется на зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей. Среди тех, кто обязан соблюдать этот закон, — Google, Meta Platforms*, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции: запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.

* Meta Platforms, Inc. признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
теги
AmazonРоскомнадзорGoogle
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»