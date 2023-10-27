Мосгорсуд приговорил к 12 годам ученого, разрабатывавшего самолет на водородном топливе

Процесс шел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
Губанова арестовали в декабре 2020 года. Следователи ФСБ заподозрили его в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Ученый работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ) и по совместительству в МФТИ.
Официально подробности дела не разглашались. Однако, по словам другого физика, задержанного по обвинению в госизмене, — бывшего подчиненного Губанова Валерия Голубкина — дела ученых связаны с работой по международному проекту Hexafly-Int по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе.
Голубкин в июне 2023 года был приговорен к двенадцати годам строгого режима. По данным его защиты, в ноябре 2018 года он по указанию Губанова передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC, координатору проекта Hexafly-Int, отчеты о проделанной работе. Адвокат подсудимого отмечал, что ученый не занимался сбором информации для этих документов, а лишь помогал оформлять их. Все отчеты сопровождали документы, подтверждающие отсутствие «чувствительной» информации, добавляла защита.