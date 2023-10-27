Мосгорсуд приговорил к 12 годам ученого, разрабатывавшего самолет на водородном топливе

Голубкин в июне 2023 года был приговорен к двенадцати годам строгого режима. По данным его защиты, в ноябре 2018 года он по указанию Губанова передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC, координатору проекта Hexafly-Int, отчеты о проделанной работе. Адвокат подсудимого отмечал, что ученый не занимался сбором информации для этих документов, а лишь помогал оформлять их. Все отчеты сопровождали документы, подтверждающие отсутствие «чувствительной» информации, добавляла защита.