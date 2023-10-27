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Мосгорсуд приговорил к 12 годам ученого, разрабатывавшего самолет на водородном топливе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:23

Мосгорсуд приговорил ученого-физика Анатолия Губанова к двенадцати годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Процесс шел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Губанова арестовали в декабре 2020 года. Следователи ФСБ заподозрили его в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Ученый работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ) и по совместительству в МФТИ.

Официально подробности дела не разглашались. Однако, по словам другого физика, задержанного по обвинению в госизмене, — бывшего подчиненного Губанова Валерия Голубкина — дела ученых связаны с работой по международному проекту Hexafly-Int по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе.

Голубкин в июне 2023 года был приговорен к двенадцати годам строгого режима. По данным его защиты, в ноябре 2018 года он по указанию Губанова передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC, координатору проекта Hexafly-Int, отчеты о проделанной работе. Адвокат подсудимого отмечал, что ученый не занимался сбором информации для этих документов, а лишь помогал оформлять их. Все отчеты сопровождали документы, подтверждающие отсутствие «чувствительной» информации, добавляла защита.

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