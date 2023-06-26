Профессора МФТИ Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ, доктора технических наук, ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом пишет «Коммерсант».
71-летнего профессора признали виновным в передаче за границу отчетов о работе над гиперзвуковым гражданским самолетом HEXAFLY-INT. Голубкин свою вину не признал.
По словам адвоката Голубкина Ивана Павлова*, в ноябре 2018 года по указанию начальства он передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчеты о проделанной работе. Сам ученый не занимался сбором информации для этих документов, а лишь помогал оформлять их.
Также Павлов отмечает, что все отчеты сопровождали документы, подтверждающие отсутствие «чувствительной» информации.
Уголовное дело против Голубкина было возбуждено еще 12 апреля 2021 года. Тогда же он был арестован и отправлен в «Лефортово».
До этого Валерий Голубкин работал ведущим научным сотрудником в отделе N11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Его начальником был Анатолий Губанов, которого арестовали по делу о госизмене в декабре 2020-го.
* Павлов И.Ю. внесен Минюстом в реестр иноагентов.