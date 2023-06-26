Профессора МФТИ Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

По словам адвоката Голубкина Ивана Павлова*, в ноябре 2018 года по указанию начальства он передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчеты о проделанной работе. Сам ученый не занимался сбором информации для этих документов, а лишь помогал оформлять их.