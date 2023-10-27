Мартин Скорсезе завел аккаунт на сайте с отзывами на кино

Мартин Скорсезе завел страничку на сайте с отзывами к фильмам Letterboxd. Он взял себе ник @mscorsese.
Режиссер опубликовал список «фильмов-компаньонов», которые он рекомендует смотреть подряд. Он признался, что такие ленты возвращают его в детство. «Всегда что‑то узнаешь, видишь что‑то в новом свете, потому что каждый фильм находится в диалоге с каждым другим. Чем больше разница между картинами, тем лучше», — написал Скорсезе.
Постановщик поставил лайки «Дикой реке» 1960 года, «Крови на лунном свете» 1948-го, «Наследнице» 1949-го и «Красной реке» 1948-го. Эти фильмы, согласно задумке Скорсезе, могут стать «компаньонами» его грядущей работы «Убийцы цветочной луны» (в прокате США — с 20 октября). А вообще режиссер собрал внушительный список классики, которую можно смотреть подряд с его новым фильмом.
На страницу Скорсезе в Letterboxd подписаны 214 тыс. человек.
В начале октября Мартин Скорсезе призвал молодых кинематографистов «заново изобрести» кино с помощью технологий, подчеркивая разницу между фильмом и контентом. Режиссер сравнил себя с «с последней линией обороны» и сказал, что не представляет, каким будет кино в будущем.