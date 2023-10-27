Мартин Скорсезе завел аккаунт на сайте с отзывами на кино

Режиссер опубликовал список «фильмов-компаньонов», которые он рекомендует смотреть подряд. Он признался, что такие ленты возвращают его в детство. «Всегда что‑то узнаешь, видишь что‑то в новом свете, потому что каждый фильм находится в диалоге с каждым другим. Чем больше разница между картинами, тем лучше», — написал Скорсезе.