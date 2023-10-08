Мартин Скорсезе призвал молодых режиссеров снимать кино, а не контент

«Я не хотел быть последней линией обороны. Честно говоря, я думаю, что теперь это обрушилось на всех вас. Я действительно имею в виду вот что: я не знаю, куда пойдет кино», — сказал Скорсезе. По его мнению, молодые люди «будут видеть мир вокруг себя по-другому», что в сочетании с новыми технологиями «заново откроет» кинематографический ландшафт.