Мартин Скорсезе призвал молодых режиссеров снимать кино, а не контент

Мартин Скорсезе призвал молодых кинематографистов «заново изобрести» кино с помощью технологий, подчеркивая разницу между фильмом и контентом. О своей карьере режиссер поговорил на программе Screen Talk в рамках Лондонского кинофестиваля.
«Я не хотел быть последней линией обороны. Честно говоря, я думаю, что теперь это обрушилось на всех вас. Я действительно имею в виду вот что: я не знаю, куда пойдет кино», — сказал Скорсезе. По его мнению, молодые люди «будут видеть мир вокруг себя по-другому», что в сочетании с новыми технологиями «заново откроет» кинематографический ландшафт.
Скорсезе объяснил, что, хотя он «боится», что фильмы по франшизе «захватят кинотеатры», он надеется, что в будущем на большом экране появится место для «серьезных» фильмов.
«Контент — это то, что вы едите и выбрасываете. Контент — как конфета. Мне нравится, когда телевизор включен постоянно, когда я рос, так и было: просто включите его и убавьте звук, вот и все. Это почти как радио перед телевидением. Радио все время включено, на заднем плане раздается голос», — сравнил постановщик.
Скорсезе не раз высказывался против блокбастеров в целом и фильмов студии Marvel в частности. Режиссер говорил, что фильмы Marvel ― это не кино, а парки аттракционов. Но потом добавил, что уважает людей, которые работают над такими проектами.
Недавно режиссер сказал, что вездесущность блокбастеров плохо сказывается на зрителе, который никаких других фильмов не смотрит и никак иначе их себе не представляет. В пример режиссеров он поставил автора «Начала» и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.
Следующий фильм Скорсезе, «Убийцы цветочной луны», выйдет в прокат 20 октября. Недавно вышел уже третий трейлер.