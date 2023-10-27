В Италии бездомный выиграл 37 тыс. евро. Однако он не может их забрать

В августе этого года 11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов в лотерее, объединив небольшие деньги для покупки одного билета за 3 доллара. До выигрыша эти женщины зарабатывали так мало, что некоторым из них пришлось занимать деньги, чтобы внести свою долю за билет.