В Италии бездомный выиграл 37 тыс. евро. Однако он не может их забрать

Он был постоянным покупателем лотерейных билетов и всегда использовал одни и те же цифры. Так, однажды ставка в размере 1,5 евро принесла ему один из восьми подобных выигрышей, зафиксированных по всей Италии.
Однако забрать деньги Кассано мешает отсутствие карточки медицинского страхования и налогового кода. Впрочем, ситуация должна завершиться благополучно, так как бездомному обещала помочь благотворительная организация Caritas. В ней обещают предоставить копии необходимых документов, которые мужчина оставил у них когда‑то давно.
В августе этого года 11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов в лотерее, объединив небольшие деньги для покупки одного билета за 3 доллара. До выигрыша эти женщины зарабатывали так мало, что некоторым из них пришлось занимать деньги, чтобы внести свою долю за билет.