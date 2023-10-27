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В Италии бездомный выиграл 37 тыс. евро. Однако он не может их забрать

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:16

В итальянском городе Сенигаллия бездомный по прозвищу Кассано (в честь футболиста «Ромы» и мадридского «Реала») выиграл в лотерею 37 045 евро (около 3,6 млн рублей). Об этом сообщает Corriere Adriatico.

Он был постоянным покупателем лотерейных билетов и всегда использовал одни и те же цифры. Так, однажды ставка в размере 1,5 евро принесла ему один из восьми подобных выигрышей, зафиксированных по всей Италии.

Однако забрать деньги Кассано мешает отсутствие карточки медицинского страхования и налогового кода. Впрочем, ситуация должна завершиться благополучно, так как бездомному обещала помочь благотворительная организация Caritas. В ней обещают предоставить копии необходимых документов, которые мужчина оставил у них когда‑то давно.

В августе этого года 11 уборщиц из Индии выиграли 1,2 млн долларов в лотерее, объединив небольшие деньги для покупки одного билета за 3 доллара. До выигрыша эти женщины зарабатывали так мало, что некоторым из них пришлось занимать деньги, чтобы внести свою долю за билет.

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