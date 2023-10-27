В вузах России увеличат количество бюджетных мест на 2024 год

В России одобрили общий объем бюджетных мест, которые будут распределены между вузами на 2024 год. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки. Соответствующий приказ выйдет 1 ноября.
Количество бюджетных мест увеличили до 591 967 (на 1811 больше, чем в нынешнем году) по поручению президента Владимира Путина. Бюджетные места для университетов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Наибольший рост бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — на 2281 больше. «Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета — приоритетной задачи, поставленной президентом», — добавил вице-премьер.
Еще на 772 места увеличится общее количество по группе «Здравоохранение и медицинские науки», на 505 — по группе «Машиностроение», на 416 — по группе «Информатика и вычислительная техника», на 304 — по группе «Электро- и теплоэнергетика».
Число бюджетных мест также выросло по направлениям «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».
Сбор заявок на бюджетные места от вузов начнется с 1 ноября. В конце декабря будут подведены итоги разделения мест между ними. «Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами», — добавил глава Минобрнауки Валерий Фальков.