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ТНТ перезапустит «Фабрику звезд»

Семён Гудошников
Вчера в 16:51

В 2024 году ТНТ перезапустит музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд», которое ранее выходило на Первом канале. Об этом заявила гендиректор ТНТ Тина Канделаки на презентации нового сезона телеканала и праздновании его 25-летия.

«Вы помните, что я говорила про музыку и что мы не будем останавливаться на двух проектах. И мы не остановимся, кастинг уже идет — „Новая Фабрика звезд“ на телеканале ТНТ», — цитирует ее слова ТАСС.

Канделаки не уточнила, когда ждать первых выпусков.

«Фабрика звезд» — телевизионный проект и реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Программа выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год и в 2011–2012 годах. Продюсером самой первой «Фабрики» стал Игорь Матвиенко, в разные годы шоу также продюсировали Максим Фадеев, Александр Шульгин, Игорь Крутой, Виктор Дробыш и другие.

Подробности по теме
Что стало с героями второй «Фабрики звезд»
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Тина КанделакиИгорь МатвиенкоМаксим ФадеевАлександр ШульгинИгорь КрутойВиктор Дробыш
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