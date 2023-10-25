Telegram заблокировал каналы ХАМАС у пользователей Android

Гендиректор Telegram Павел Дуров ранее заявлял, что он не решается закрыть каналы ХАМАС, потому что «решение проблемы освещения войны редко бывает очевидным». По его словам, ХАМАС использовал мессенджер ради предупреждения гражданского населения о необходимости эвакуировать территорию до того, как ее атакуют.