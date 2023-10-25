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Telegram заблокировал каналы ХАМАС у пользователей Android

Рустам Абдуллин
25 октября 2023 22:55

Telegram заблокировал два канала группировки ХАМАС, но только для пользователей смартфонов на Android. Другие остались в доступе, сообщает CNBC.

Заблокированными оказались каналы hamas_com и военного крыла ХАМАС. Сообщается, что пользователи видят ошибку, не позволяющую просмотреть содержимое в приложении из Google Play. Неясно, сделала ли компания то же самое для iOS.

Однако существуют также другие каналы, которые все еще доступны. Например, Gaza Now с 1,6 млн подписчиков, отмечает CNBC.

Гендиректор Telegram Павел Дуров ранее заявлял, что он не решается закрыть каналы ХАМАС, потому что «решение проблемы освещения войны редко бывает очевидным». По его словам, ХАМАС использовал мессенджер ради предупреждения гражданского населения о необходимости эвакуировать территорию до того, как ее атакуют.

В середине октября Евросоюз начал проверку в отношении X (бывший Twitter) на соответствие Закону о цифровых услугах. Поводом для этого послужили сообщения о дезинформации, предположительно, распространяющейся в соцсети на фоне войны Израиля и ХАМАС.

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