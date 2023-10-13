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ЕС начал расследование о дезинформации в X на фоне войны Израиля и ХАМАС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:56

Евросоюз начал проверку в отношении X (бывший Twitter) на соответствие Закону о цифровых услугах. Поводом для этого послужили сообщения о дезинформации, предположительно распространяющейся в соцсети на фоне войны Израиля и ХАМАС.

По данным Еврокомиссии, в X появляется контент с террористическим, насильственным и разжигающим ненависть содержанием. Ранее комиссар ЕС Тьерри Бретон направил письмо владельцу соцсети Илону Маску, в котором утверждалось, что платформа «используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС».

ЕС требует от X предоставления информации до 18 октября. По данным Financial Times, расследователи хотят познакомиться с протоколами компании на случай кризисных ситуаций.

Бретон писал, что СМИ сообщают о вводящих в заблуждение изображениях на платформе: некоторые из них сделаны во время предыдущих вооруженных конфликтов, другие же полностью сфальсифицированные.

Расследование в отношении X стало первым в рамках нового закона ЕС. Согласно документу, техногиганты с «очень крупными онлайн-платформами» могут понести ответственность за незаконный контент. В случае серьезных нарушений компания может получить штраф в размере до 6% от всех доходов.

Предупреждение от Еврокомиссии также получила Meta* Марка Цукерберга. Компанию призвали удалить незаконный контент и «быть очень бдительными, чтобы обеспечить строгое соблюдение правил».

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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Марк ЦукербергТьерри Бретон
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