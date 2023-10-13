ЕС начал расследование о дезинформации в X на фоне войны Израиля и ХАМАС

Расследование в отношении X стало первым в рамках нового закона ЕС. Согласно документу, техногиганты с «очень крупными онлайн-платформами» могут понести ответственность за незаконный контент. В случае серьезных нарушений компания может получить штраф в размере до 6% от всех доходов.