Эрика Лундмоен, Settlers и Margosha стали героями документалки. Ее уже можно посмотреть на Okko

«Документальное кино — это способ более прямолинейно говорить на сложные темы. Мне нравится сравнивать доки с литературой нон-фикшен. Я вижу параллели между растущим интересом читающей аудитории к нон-фикшен и таким же растущим трендом на документалки у зрителей. В ближайших планах Okko пополнить библиотеку новыми неигровыми проектами, среди которых фильмы на тему музыки и спорта, а также исследовательские проекты», — отметила Сонина.