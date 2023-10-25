Эрика Лундмоен, Settlers и Margosha стали героями документалки. Ее уже можно посмотреть на Okko

В Okko появилась документальная короткометражка «Звук, который меня открыл» — о молодых российских музыкантах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Герои картины — Эрика Лундмоен, группы Settlers и Margosha — находятся в начале творческого пути. Они рассказали, как решили стать артистами и какой звук их на это вдохновил — зажеванная пленка в плеере, скрип качелей, шум водопадов и шепот океана, разбивающегося о прибрежные скалы.
Режиссером выступил Оганнес Экносян, креативным продюсером — Иван Желтов. Фильм создан HiFi-стримингом «Звук» и приложением «Студио» в партнерстве с Okko.
Премьера картины состоялась 24 октября на фестивале «Послание к человеку» в спецпрограмме неигрового кино. На круглом столе, посвященном взаимодействию создателей доков с российскими стримингами, выступила заместитель генпродюсера Okko Светлана Сонина.
«Документальное кино — это способ более прямолинейно говорить на сложные темы. Мне нравится сравнивать доки с литературой нон-фикшен. Я вижу параллели между растущим интересом читающей аудитории к нон-фикшен и таким же растущим трендом на документалки у зрителей. В ближайших планах Okko пополнить библиотеку новыми неигровыми проектами, среди которых фильмы на тему музыки и спорта, а также исследовательские проекты», — отметила Сонина.
Эрика Лундмоен уже сотрудничала с Okko — недавно она записала музыку к мистическому триллеру «Черное облако». Саундтрек исполнен в фирменом стиле артистки — туманные биты и увесистые басы в музыке, а в вокале Лундмоен — хтонический вайб, свойственный сериалу.