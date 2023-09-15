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Эрика Лундмоен записала саундтрек к мистическому триллеру Okko «Черное облако»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:28

Российская певица Эрика Лундмоен записала саундтрек к мистическому триллеру «Черное облако». Его можно послушать на музыкальных стриминговых сервисах с 15 сентября, рассказали «Афише Daily» представители онлайн-кинотеатра Okko.

Саундтрек исполнен в фирменном стиле Лундмоен: в музыке слышны туманные биты и увесистые басы, а вокал артистки отражает хтонический вайб сериала, который стал вдохновением для артистки.

«Эта песня была написана в ощущении мистического настроения сериала. Все мы состоим из света и тьмы и боремся со своими темными сторонами. Представьте, как будто на правом плече у вас ангел, а на левом — дьявол, и эти два голоса смешиваются в вашей голове», — рассказала Эрика.

Восьмисерийный психологический триллер «Черное облако» стал оригинальным проектом Okko, его уже можно посмотреть на платформе. Режиссером шоу выступил автор «Пассажиров» и «Игры на выживание» Карен Оганесян.

Сериал рассказывает о студентке, в окружении которой таинственным образом начинают умирать люди. Погибшие оказываются теми, кому девушка когда‑либо в гневе желала смерти, делясь этими мыслями только с одним человеком — психологом.

Сценаристом и шоураннером сериала стала Дарья Грацевич, известная по работе над «Интернами» и «Изменами». Главные роли в «Черном облаке» исполнили Мария Мацель, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Алексей Розин, Светлана Камынина, Павел Чернышев, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец.

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Эрика ЛундмоенЕвгений ГришковецКарен ОганесянДарья ГрацевичМарьяна Спивак
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