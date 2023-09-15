Эрика Лундмоен записала саундтрек к мистическому триллеру Okko «Черное облако»

«Эта песня была написана в ощущении мистического настроения сериала. Все мы состоим из света и тьмы и боремся со своими темными сторонами. Представьте, как будто на правом плече у вас ангел, а на левом — дьявол, и эти два голоса смешиваются в вашей голове», — рассказала Эрика.