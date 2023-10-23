В Москве нашли пропавшего библиотекаря Стручеву. Она пряталась от полиции, приняв ее за мошенников

Впервые мошенники позвонили Маргарите Стручевой 2 октября. Они смогли убедить ее перевести все деньги со счета в Сбербанке и перевести их на «безопасный счет», а затем еще и взять кредиты в других банках. В общей сложности она отправила по неизвестному адресу 9 млн рублей.