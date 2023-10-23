В Москве нашли пропавшего библиотекаря Стручеву. Она пряталась от полиции, приняв ее за мошенников

Пропавшего в Москве главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки Маргариту Стручеву нашли. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
На протяжении недели Стручева пряталась от полиции, думая, что это не настоящие правоохранители, а преступники. Ее сбили с толку мошенники, которые разводили 65-летнюю женщину еще с начала октября.
Впервые мошенники позвонили Маргарите Стручевой 2 октября. Они смогли убедить ее перевести все деньги со счета в Сбербанке и перевести их на «безопасный счет», а затем еще и взять кредиты в других банках. В общей сложности она отправила по неизвестному адресу 9 млн рублей.
Помимо своих денег, Стручева помогала другим пенсионерам отправлять деньги на «безопасный счет» — так мошенникам, которые представлялись якобы сотрудниками Центробанка, улетело еще 15 млн рублей.
13 октября соседка Маргариты сказала, что ее ищет полиция. Женщина решила обратиться за советом к фейковому представителю Центробанка, и тот сказал ей срочно уехать в гостиницу, отключить телефон и никому не говорить, где она находится. Также ей сказали постоянно менять отели.
Вплоть до 20 октября Маргарита Стручева пряталась по отелям, пока ее не обнаружила полиция. Правоохранители возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
СМИ о пропаже Маргариты Стручевой стало известно 19 октября. В полицию обратилась ее племянница, которая заявила, что разговаривала с тетей 17 октября и та просила у нее 5 млн рублей, а голос указывал на то, что женщина нервничает.
Коллеги Стручевой тогда отметили, что в последний раз главный библиотекарь появлялась на работе 13 октября. По их словам, после этого к ним дважды приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД и утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество.