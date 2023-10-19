ТАСС: в Москве похитили главного библиотекаря Исторической библиотеки

В последний раз Стручева появлялась на работе 13 октября. По словам ее коллег, после этого к ним дважды приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД и утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. «При этом установить связь с женщиной им не удалось», — заявляет источник агентства.