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ТАСС: в Москве похитили главного библиотекаря Исторической библиотеки

Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

В Москве похитили главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 65-летнюю Маргариту Стручеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В последний раз Стручева появлялась на работе 13 октября. По словам ее коллег, после этого к ним дважды приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД и утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. «При этом установить связь с женщиной им не удалось», — заявляет источник агентства.

Позже в полицию обратилась племянница Стручевой. Она заявила, что разговаривала с тетей 17 октября, и та просила у нее 5 млн рублей, а голос указывал на то, что женщина нервничает.

«Заявительница также рассказала, что через какое‑то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн рублей за сохранение жизни Стручевой», — говорит собеседник ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию о поступлении заявления о пропаже женщины 1958 года рождения. Ее ищут сотрудники уголовного розыска.

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