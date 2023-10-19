ТАСС: в Москве похитили главного библиотекаря Исторической библиотеки

В Москве похитили главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 65-летнюю Маргариту Стручеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В последний раз Стручева появлялась на работе 13 октября. По словам ее коллег, после этого к ним дважды приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД и утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. «При этом установить связь с женщиной им не удалось», — заявляет источник агентства.
Позже в полицию обратилась племянница Стручевой. Она заявила, что разговаривала с тетей 17 октября, и та просила у нее 5 млн рублей, а голос указывал на то, что женщина нервничает.
«Заявительница также рассказала, что через какое‑то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн рублей за сохранение жизни Стручевой», — говорит собеседник ТАСС.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию о поступлении заявления о пропаже женщины 1958 года рождения. Ее ищут сотрудники уголовного розыска.