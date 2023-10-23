Израиль уберет из школьных учебников упоминания о Грете Тунберг из‑за постов в поддержку Палестины

Министерство образования Израиля собирается изменить школьную программу и учебные материалы так, чтобы в них не было упоминаний шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на израильское издание Ynet.
Причиной стали публикации активистки в поддержку Палестины и сектора Газа.
«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в ведомстве.
Ранее Грета Тунберг опубликовала фото с плакатами в поддержку Палестины и сектора Газа. Под снимком она написала: «Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц».
Пост возмутил представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В разговоре с журналистами Politico Арье Шаруз Шаликар заявил, что «любой, кто сейчас и в будущем будет каким‑либо образом отождествлять себя с Гретой, на его взгляд, является сторонником террора».
«Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой и при этом ни слова не говорит о массовых убийствах израильтян, означает не ее поддержку палестинцев, а замалчивание террора палестинцев или ХАМАС и „Исламского джихада“*, как будто его не существует», — сказал Шаликар.
* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в РФ.