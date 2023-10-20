Грета Тунберг удалила пост в поддержку Палестины из‑за игрушки осьминога

«Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой и при этом ни слова не говорит о массовых убийствах израильтян, означает не её поддержку палестинцев, а замалчивание террора палестинцев или ХАМАС и „Исламского джихада“, как будто его не существует», — сказал Шаликар.