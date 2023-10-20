Грета Тунберг удалила пост в поддержку Палестины из‑за игрушки осьминога

Грета Тунберг запостила фото с плакатами в поддержку Палестины, но была вынуждена его удалить, обратила внимание Daily Mail. У подписчиков возникли претензии к игрушке-осьминогу, попавшей в кадр — её посчитали антисемитским символом.
Изображение появилось в соцсетях активистки вечером в пятницу. На нем девушка сидит вместе с подругами, в руках они держат плакаты «Поддерживаю Газу» и «Свободу Палестине». На спинке её дивана также лежит плюшевый осьминог.
«Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для всех палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — говорилось в сопровождающем картинку тексте.
Кроме критики в адрес девушки за выбор не в пользу Израиля, пользователи заметили игрушку на фоне, пишет газета. Она показалась им антисемитской, ведь образ моллюска в прошлом использовала нацистская пропаганда, изображая мировой еврейский заговор.
Удаленное фото Тунберг
Обновленная версия
Тунберг отреагировала на негодование в свой адрес и перезалила фотографию уже без игрушки. Она объяснила, что совсем не подозревала о неоднозначности образа осьминога и осуждает антисемитизм.
«Мне рассказали, что плюшевая игрушка в моем прошлом посте может быть воспринята как антисемитский символ, о чем я не подозревала. Игрушка на картинке — это инструмент, часто используемый аутистами для передачи чувств», — подписала изображение активистка.
«Мы, конечно, против любой дискриминации и осуждаем антисемитизм во всех его формах и проявлениях. Это не подлежит обсуждению. Именно поэтому я удалила последний пост», — добавила девушка.
Впрочем, пост возмутил представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В разговоре с журналистами Politico Арье Шаруз Шаликар заявил, что «любой, кто сейчас и будет в будущем каким‑либо образом отождествлять себя с Гретой, на его взгляд, является сторонником террора».
«Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой и при этом ни слова не говорит о массовых убийствах израильтян, означает не её поддержку палестинцев, а замалчивание террора палестинцев или ХАМАС и „Исламского джихада“, как будто его не существует», — сказал Шаликар.
Позже он также взял назад слова о сторонниках Тунберг. «Мои слова вызваны глубоким чувством боли, они не отражают моих личных взглядов или взглядов ЦАХАЛ», — цитирует представителя ведомства Politico.