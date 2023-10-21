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Жители Екатеринбурга купили авиабилеты в Таиланд по сильно сниженной цене, но их аннулировали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:50

Жители Екатеринбурга купили билеты «Аэрофлота» на Пхукет за 20 тыс. рублей, хотя обычно они стоят в шесть раз дороже. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Билеты туда и обратно на ноябрь, март и февраль успели купить 400-500 человек. 21 октября они получили уведомление, что их билеты «некорректно оформлены» из‑за сбоя и аннулированы.

«Аэрофлот», судя по скриншоту сообщения, предложил покупателям скидку 30% на новые билеты в классе «Эконом». Компания попросила с пониманием отнестись к аннулированию и пообещала вернуть деньги в течение 10 дней.

Тем временем на сайте «Аэрофлота» цена вернулись к привычным: от 60 тыс. рублей за билеты с пересадкой.

В июне Верховный суд России встал на сторону волгоградца, который из‑за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле. В суде заявили, что через покупку на сайте мужчина заключил договор с магазином, а менять его условия продавец не вправе.

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АэрофлотВерховный судЦУМ
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