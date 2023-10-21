Жители Екатеринбурга купили авиабилеты в Таиланд по сильно сниженной цене, но их аннулировали

В июне Верховный суд России встал на сторону волгоградца, который из‑за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле. В суде заявили, что через покупку на сайте мужчина заключил договор с магазином, а менять его условия продавец не вправе.