Верховный суд встал на сторону волгоградца, который купил вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле

Деньги списали с его счета, а на почту и телефон пришли подтверждения от магазина. Однако покупки мужчина не получил — ЦУМ заявил о невозможности доставки и вернул деньги. Тогда волгоградец обратился в суд с требованием прислать ему вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.