Верховный суд встал на сторону волгоградца, который купил вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле

Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда, который из‑за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости. Об этом говорится в определении суда.
В июле 2021 года волгоградец Станислав Анохин обнаружил на сайте московского ЦУМа товары по необычайно низким ценам. В итоге он купил 19 предметов: пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по 19, 26, 39 рублей соответственно. Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей.
Деньги списали с его счета, а на почту и телефон пришли подтверждения от магазина. Однако покупки мужчина не получил — ЦУМ заявил о невозможности доставки и вернул деньги. Тогда волгоградец обратился в суд с требованием прислать ему вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
Представитель универмага пояснил, что цены на сайте отражались некорректно из‑за технического сбоя. В сумме истец заплатил за люксовые вещи сумму в 846 раз меньшую, чем их фактическая цена. Магазин предложил ему передать покупки, если он оплатит их полную стоимость.
Суды трех инстанций встали на сторону ЦУМа, постановив, что заниженные цены явно свидетельствовали о техошибке, а истец злоупотребил этой ситуацией. Однако Верховный суд отменил их решения.
«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — напомнили в суде.
Там добавили, что после заключения договора с покупателем, магазин обязан его исполнить. Судебная коллегия по гражданским делам вернула дело на пересмотр в суд первой инстанции.