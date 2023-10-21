Чиновники Европарламента случайно уехали в Диснейленд вместо Страсбурга

Сотни членов Европейского парламента по случайности уехали в Диснейленд вместо Страсбурга. Об этом сообщает The Guardian.
Поезд ехал из Брюсселя в Страсбург, но из‑за сбоя сигнальной системы уехал в сторону Марн-ла-Валле. «„Когда волшебство оживает“ скоро станет лозунгом Европейского парламента?» — написал в соцсетях пресс-секретарь Эммануэль Фулон.
«Евродепутаты оказались зажатыми между „Искусством Марвел“ <…> с гиперпространственной горой „Звездные войны“ и „Полетом Питера Пэна“ на близком расстоянии. Мы не парламент Микки Мауса», — написал депутат Даниэль Фройнд.
Расположение парламента сразу в двух городах — Брюсселе и Страсбурге — становится постоянным источником напряжения для депутатов, пишет газета. Прямого поезда из Брюсселя нет, поэтому для парламентариев запустили отдельный рейс с пересадкой в Париже.
Тем временем губернатор Краснодарского края намеревается построить «новый Краснодар» и перенести туда местную власть. Район на 270 тыс. жителей, по его мнению, разгрузит исторический центр от пробок.