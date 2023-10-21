Реклама
Новости

Чиновники Европарламента случайно уехали в Диснейленд вместо Страсбурга

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

Сотни членов Европейского парламента по случайности уехали в Диснейленд вместо Страсбурга. Об этом сообщает The Guardian.

Поезд ехал из Брюсселя в Страсбург, но из‑за сбоя сигнальной системы уехал в сторону Марн-ла-Валле. «„Когда волшебство оживает“ скоро станет лозунгом Европейского парламента?» — написал в соцсетях пресс-секретарь Эммануэль Фулон.

«Евродепутаты оказались зажатыми между „Искусством Марвел“ <…> с гиперпространственной горой „Звездные войны“ и „Полетом Питера Пэна“ на близком расстоянии. Мы не парламент Микки Мауса», — написал депутат Даниэль Фройнд.

Расположение парламента сразу в двух городах — Брюсселе и Страсбурге — становится постоянным источником напряжения для депутатов, пишет газета. Прямого поезда из Брюсселя нет, поэтому для парламентариев запустили отдельный рейс с пересадкой в Париже.

Тем временем губернатор Краснодарского края намеревается построить «новый Краснодар» и перенести туда местную власть. Район на 270 тыс. жителей, по его мнению, разгрузит исторический центр от пробок.

расскажите друзьям
1
теги
Европарламент
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»