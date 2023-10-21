Чиновники Европарламента случайно уехали в Диснейленд вместо Страсбурга

Расположение парламента сразу в двух городах — Брюсселе и Страсбурге — становится постоянным источником напряжения для депутатов, пишет газета. Прямого поезда из Брюсселя нет, поэтому для парламентариев запустили отдельный рейс с пересадкой в Париже.