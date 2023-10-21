Краснодарский губернатор хочет построить новый город и перенести туда местную власть

«Конечно, мы должны вынести сегодня краевые органы власти, которые по большому счету сегодня по всему Краснодару уже разбросаны. По всему! Ну как и органы власти города Краснодара. И, конечно, собрать [их] в одном месте. А вот эти помещения, которые, во-первых, высвободятся, передать, пожалуйста, под другие цели. Ну и освободить Краснодар от этого количества автомобилей, которые, конечно, везут тех, кто едет в эти органы краевой власти и городской», — заявил Кондратьев.