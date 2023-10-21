Краснодарский губернатор хочет построить новый город и перенести туда местную власть

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев намеревается построить так называемый новый Краснодар и перевести туда чиновников, сообщает портал 93.Ru. Район на 270 тыс. жителей собираются построить на выезде из города.
Населенный пункт собираются основать возле поселка Новознаменского. Концепцию развития сначала вынесут на общественное обсуждение, а затем приступят к реализации. Туда собираются переселить чиновников, чтобы разгрузить исторический центр от пробок.
«Конечно, мы должны вынести сегодня краевые органы власти, которые по большому счету сегодня по всему Краснодару уже разбросаны. По всему! Ну как и органы власти города Краснодара. И, конечно, собрать [их] в одном месте. А вот эти помещения, которые, во-первых, высвободятся, передать, пожалуйста, под другие цели. Ну и освободить Краснодар от этого количества автомобилей, которые, конечно, везут тех, кто едет в эти органы краевой власти и городской», — заявил Кондратьев.
В «новом Краснодаре» хотят создать не только административно-деловой центр, но и инфраструктуру — школы, детсады и парки, медицинский кластер.
В 2021 году министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трех до пяти крупных городов с населением до миллиона человек. В один из этих центров он рекомендовал перенести столицу.