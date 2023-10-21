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Адам Сэндлер остановил свое стендап-шоу, когда увидел, что зрителю стало плохо

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52

Адам Сэндлер прервал свое стендап-шоу в середине выступления, когда заметил, что одному зрителю стало плохо.

Актер направил медиков к месту, где сидел поклонник. На видео, опубликованном в тиктоке, слышно, как Сэндлер говорит: «Давайте отвлечемся на несколько секунд, дадим этим ребятам сосредоточиться, хорошо? Люблю вас всех».

Когда в зале зажегся свет и врачи подошли к зрителю, актер добавил: «Мы все желаем тебе здоровья. Я надеюсь, что у всех все хорошо, все в порядке. Мы начнем, мы начнем шоу заново, хорошо?» Он также попросил зал поаплодировать поклоннику, которому потребовалась помощь.

В настоящее время Сэндлер гастролирует со своим туром I Missed You, который продлится до декабря.

Не так давно актер поработал над мультфильмом «Лео» — о 74-летней ящерице, которая уже несколько десятилетий живет в террариуме в школьном классе и однажды узнает, что ей осталось жить всего год.

В анимационной комедии Сэндлер озвучил ту самую ящерицу. Вместе с ним в мультфильме сыграли его дочери Сэди и Санни, а также его жена Джеки.

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