Адам Сэндлер остановил свое стендап-шоу, когда увидел, что зрителю стало плохо

Когда в зале зажегся свет и врачи подошли к зрителю, актер добавил: «Мы все желаем тебе здоровья. Я надеюсь, что у всех все хорошо, все в порядке. Мы начнем, мы начнем шоу заново, хорошо?» Он также попросил зал поаплодировать поклоннику, которому потребовалась помощь.