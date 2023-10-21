Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт и другие звезды призвали Джо Байдена остановить огонь в Газе и Израиле

«Детям и семьям в Газе практически не хватает еды, воды, электричества, лекарств и безопасного доступа к больницам после нескольких дней авиаударов и перебоев на всех маршрутах снабжения», — заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. Он упомянул перебои с поставкой электричества и нехватку воды для жителей анклава.