Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт и другие звезды призвали Джо Байдена остановить огонь в Газе и Израиле

55 известных деятелей искусства и индустрии развлечений подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая к прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Об этом сообщает Variety.
Письмо подписали Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт, Сьюзан Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед и другие знаменитости. Они попросили Байдена поспособствовать «прекращению бомбардировок Газы и безопасному освобождению заложников».
«Детям и семьям в Газе практически не хватает еды, воды, электричества, лекарств и безопасного доступа к больницам после нескольких дней авиаударов и перебоев на всех маршрутах снабжения», — заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. Он упомянул перебои с поставкой электричества и нехватку воды для жителей анклава.
Ранее еще одно заявление с требованием прекращения огня в Газе опубликовала организации Artists for Palestine UK. Среди подписантов — Тильда Суинтон, Майк Ли, Чарлз Дэнс, Стив Куган, Мириам Маргулис, Майкл Уинтерботтом и Асиф Кападиа.
Тем временем спонсоры крупнейших университетов США отзывают финансирование на миллионы долларов из‑за позиции учебных заведений по ХАМАС. Компании пригрозили студентам отказом предложений о работе.