Университеты США потеряли миллионные инвестиции из‑за позиции по ХАМАС

Спонсоры крупнейших университетов США отзывают финансирование на миллионы долларов из‑за реакции учебных заведений на нападение группировки ХАМАС на Израиль, сообщает Financial Times. Компании пригрозили студентам отзывом предложений о работе.
Речь идет о Гардвардском, Стенфордском и Пенсильванском университетах. В последнем провели фестиваль палестинской литературы, после чего с критикой выступили Всемирный еврейский конгресс и бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман, которые прекратили финансирование. После этого вуз выпустил заявление с «решительным осуждением террористических атак ХАМАС в Израиле и антисемитизма».
Основатель Limited Brands Лесли Векснер, в честь которого названо одно из зданий Гарвардского университета, назвал позицию вуза «печальным провалом» и посоветовал применить более жесткие меры в отношении студентов, посещающих антиизраильские демонстрации. Израильский миллиардер Идан Офер решил покинуть исполнительный совет университета из‑за отсутствия «четких доказательств поддержки со стороны руководства университета народа Израиля» и нежелания признавать ХАМАС террористами.
Университет Северной Каролины и другие учебные заведения призвали к соблюдению принципа академической свободы и нейтральности в политических и социальных вопросах. «Угрозы студентам с отказом нанять их на работу и отзывом денег из‑за их точки зрения противоречат американскому высшему образованию, которое основано на неограниченном стремлении к истине и свободном обмене идеями», — заявила глава Американской ассоциации колледжей и университетов Линн Паскерелла. По ее мнению, в ответ на сдержанные заявления вузов они получили «экстремальную злобу».
Больше всех рискуют менее известные вузы, спонсоры которых по примеру других могут отказаться от их финансирования, отметил FT.