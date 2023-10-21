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Университеты США потеряли миллионные инвестиции из‑за позиции по ХАМАС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

Спонсоры крупнейших университетов США отзывают финансирование на миллионы долларов из‑за реакции учебных заведений на нападение группировки ХАМАС на Израиль, сообщает Financial Times. Компании пригрозили студентам отзывом предложений о работе.

Речь идет о Гардвардском, Стенфордском и Пенсильванском университетах. В последнем провели фестиваль палестинской литературы, после чего с критикой выступили Всемирный еврейский конгресс и бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман, которые прекратили финансирование. После этого вуз выпустил заявление с «решительным осуждением террористических атак ХАМАС в Израиле и антисемитизма».

Основатель Limited Brands Лесли Векснер, в честь которого названо одно из зданий Гарвардского университета, назвал позицию вуза «печальным провалом» и посоветовал применить более жесткие меры в отношении студентов, посещающих антиизраильские демонстрации. Израильский миллиардер Идан Офер решил покинуть исполнительный совет университета из‑за отсутствия «четких доказательств поддержки со стороны руководства университета народа Израиля» и нежелания признавать ХАМАС террористами.

Университет Северной Каролины и другие учебные заведения призвали к соблюдению принципа академической свободы и нейтральности в политических и социальных вопросах. «Угрозы студентам с отказом нанять их на работу и отзывом денег из‑за их точки зрения противоречат американскому высшему образованию, которое основано на неограниченном стремлении к истине и свободном обмене идеями», — заявила глава Американской ассоциации колледжей и университетов Линн Паскерелла. По ее мнению, в ответ на сдержанные заявления вузов они получили «экстремальную злобу».

Больше всех рискуют менее известные вузы, спонсоры которых по примеру других могут отказаться от их финансирования, отметил FT.

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Гарвардский университет
люди
Лесли ВекснерДжон Хантсман
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