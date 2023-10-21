Университеты США потеряли миллионные инвестиции из‑за позиции по ХАМАС

Университет Северной Каролины и другие учебные заведения призвали к соблюдению принципа академической свободы и нейтральности в политических и социальных вопросах. «Угрозы студентам с отказом нанять их на работу и отзывом денег из‑за их точки зрения противоречат американскому высшему образованию, которое основано на неограниченном стремлении к истине и свободном обмене идеями», — заявила глава Американской ассоциации колледжей и университетов Линн Паскерелла. По ее мнению, в ответ на сдержанные заявления вузов они получили «экстремальную злобу».